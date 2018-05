Ragnar Klavan: kordusmäng Romaga saab olema hullumeelne!

Liverpooli koduleht on homse Meistrite liiga poolfinaali korduskohtumise eel AS Romaga teinud intervjuu Ragnar Klavaniga, kes ennustab, et sellest tuleb üks hullumeelne õhtupoolik.

Liverpoolil on avamängust all 5:2 võit, kuid Roma tõestas alles eelmises voorus FC Barcelona vastu, et kolmeväravaline vahe pole veel mingi vahe.

Klavan on veendunud, et Liverpool on võimeline ka Roomas väravat lööma. "Muidugi. Aga ka nemad tevaad, et me oleme rünnakul surmavad ja võimsad ning nad peavad sellega arvestama. Kui me oleme oma parimal tasemel, on meil hea võimalus finaali jõuda," sõnas eestlane.

"Me oleme nii hea meeskond, et meil pole vaja midagi karta, kui me mängime nii, nagu alati oleme mänginud. Oleme väga heas positsioonis."

Samal ajal on Klavan kindel, et kerge Liverpooli ülesanne homme olema ei saa. "Nad mängivad kodus ning kui kogu publik nende taga on, tuleb sellest üks hull Meistrite liiga poolfinaal. Aga me oleme selleks valmis ja usume oma võimetesse, seega me peaksime suutma sellega toime tulla," jätkas Klavan.

"Sa pead endast igas situatsioonis parima andma, isegi kui tundub, et meil seisab ees lihtsam töö kui vastasel. See ei loe. Teine mäng on vaja siiski veel pidada ning nad näitasid Barcelona vastu, kui tugevad nad on. Need on meie jaoks suured ohumärgid, mis näitavad, et me peame tõesti olema oma parimal tasemel, muidu pole finaalipääsu loota."