Ragnar Klavan: Jürgen Klopp ütles, et ta on korra Meistrite liiga finaalis kaotanud ja rohkem ta sama tunda ei taha

Laupäevase kohtumise eel on mängijaid ka avalikkuse tähelepanu eest pigem varjul hoitud. “Oli ainult UEFA poolt korraldatud meediapäev. Sinna koondati kõik kokku ning asi tehti ära. Muidu meile ligi ei pääseta. Treeningkeskusesse lastakse sisse ainult neid, keda sinna tahetakse,“ rääkis keskkaitsja.

Laupäevasele esikohamängule ette vaadates tõdes Klavan, et Real võib ju soosik olla, kuid Liverpool läheb seda kohtumist samamoodi võitma.

“Finaali on jõudnud kaks meeskonda, kellel on kõige vähem nõrkusi. Praegu ei hakkaksi rohkem analüüsi tegema. Alustasime oma teekonda eelringidest ning meil ei ole midagi kaotada. Tahame karika tagasi Liverpooli tuua,“ viitas Klavan sellele, et Liverpool võitis Meistrite liiga viimati 2005. aastal.

“Oleme piisavalt vaeva näinud, et nii kaugele jõuda. Oleme end tõestanud mitmete tugevate vastaste vastu. Kindlasti oleme valmis võidu eest võitlema,“ lisas ta.

Kui Liverpooli praegustel mängijatel puudub Meistrite liiga finaalis mängimise kogemus, siis see on olemas aga nende juhendajal Jürgen Klopil. Klopp tüüris 2013. aastal finaali Dortmundi Borussia. Toona jäi Dortmund aga 1:2 alla Müncheni Bayernile.

“Ta ütles selle peale, et on ühe korra Meistrite liiga finaali kaotanud ja rohkem ta seda teha ei taha,“ märkis Klavan.

Enda isikliku ettevalmistuse kohta tõdes keskkaitsja, et kõige tähtsam on jääda oma liistude juurde. “Teen oma tavalisi toimetusi. Rutiin on väga tähtis. Vabad päevad veedan pere seltsis ja ongi kõik. Kui liiga palju mõtlema hakata, siis on oht üle mõelda,“ tunnistas ta.

Kui vahepeal on Inglismaa meedias olnud juttu ka sellest, et Klavan pikendab enda lepingut Liverpooliga, siis Eesti ajakirjanikega rääkides tõdes ta, et antud teemal ei ole ta ühegi Inglismaa ajakirjanikuga rääkinud ning praegu ta olukorda ka rohkem ei kommenteeri.