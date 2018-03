Ragnar Klavan ja Liverpool lähevad Meistrite liiga veerandfinaalis vastamisi Manchester Cityga!

Täna loositakse UEFA peakorteris Nyonis Meistrite liiga ja Euroopa liiga veerandfinaalpaarid. Teiste seas saab oma järgmise vastase teada ka Ragnar Klavani koduklubi Liverpool.

Meistrite liiga veerandfinaalidesse jõudsid tänavu nelja erineva riigi klubid: kolm Hispaaniast (Madridi Real, FC Barcelona, Sevilla), kaks Inglismaalt (Manchester City, Liverpool), kaks Itaaliast (Juventus, AS Roma) ja üks Saksamaalt (Müncheni Bayern).

Veerandfinaalide loosis enam piiravaid reegleid ei olnud - kokku võidakse loosida nii ühe riigi meeskonnad kui ka samas alagrupis pallinud tiimid. Seega võis Liverpool vastaseks saada ükskõik millise seitsmest ülejäänud meeskonnast.

Loos tõi Liverpoolile vastase Inglismaalt - selleks on Manchester City. Esimese kohtumise peab kodus Liverpool.

Teistest paaridest on kõige märkimisväärsem eelmise aasta finaali kordusetendus: sedapuhku lähevad juba kaheksa parema seas vastakuti Juventus ja Madridi Real.

Kõik Meistrite liiga veerandfinaalpaarid:

FC Barcelona - AS Roma

Sevilla - Müncheni Bayern

Juventus - Madridi Real

Liverpool - Manchester City

Euroopa liigas on kaheksa sekka jõudnud klubid kõik eri riikidest: praeguse seisuga peetakse põhisoosikuteks Madridi Atleticot (Hispaania) ja Arsenali (Inglismaa), seejärel tulevad väikese vahega RB Leipzig (Saksamaa), Rooma Lazio (Itaalia) ja Marseille (Prantsusmaa). Vähem usutakse Lissaboni Sportingu (Portugal), RB Salzburgi (Austria) ja Moskva CSKA (Venemaa) võimalusi.

Omapärasel kombel oli võimalik kahe Red Bulli meeskonna duell - see toimunuks juhul, kui loos viiks vastamisi RB Leipzigi ja RB Salzburgi. Mõlema tiimi suursponsoriks on just Red Bull.

Euroopa liiga veerandfinaalpaarid:

RB Leipzig - Marseille

Arsenal - Moskva CSKA

Madridi Atletico - Lissaboni Sporting

Lazio - RB Salzburg