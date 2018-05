Eesti jalgpalluritel on üks Meistrite liiga medal: 2006. aastal sai Mart Poom hõbemedali, kui Londoni Arsenal kaotas esikohamängus 1 : 2 FC Barcelonale. Nüüd on Ragnar Klavanil võimalik saada esimeseks eestlaseks, kes on tõstnud pea kohale Meistrite liiga trofee.

Laupäevaseks finaaliks valmistudes ei ole Klavan seni saavutatule ülemäära palju mõelnud. Hooaja üle filoseerida proovib ta pärast finaali. „Mõtlesin, et jätan selle mõtlemise pärast finaali, et kui võit on käes,” seadis Klavan endale ja võistkonnale sihte.