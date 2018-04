Ragnar Klavan Delfile: eesmärk on Meistrite liiga finaal ja selle võitmine

Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani koduklubi FC Liverpool jõudis Meistrite liigas poolfinaali, kui kahe mängu kokkuvõttes alistati 5:1 Manchester City. Klavan tunnistas kolmapäeva lõuna ajal Delfile, et meeskonna selgeks eesmärgiks on finaali jõudmine ning seal ka võitmine.

“Poolfinaali jõudmine on suur saavutus. Raske öelda, keda vastaseks tahaksime,“ sõnas Klavan reedesele loosimisele ette vaadates. “Midagi veel võidetud ju ei ole. Meie sihiks on võtta aga maksimum. Eesmärgiks on finaali jõudmine ja seal võitmine.“

Klavan sai teisipäevases korduskohtumises City vastu väljakule 81. minutil ning eestlase sõnul võib sellega ning laupäeval Premier League'is Evertoni vastu peetud täismänguga rahul olla.

“Oli täitsa normaalne nädal. Kui lõpus väljakule saad, siis on ikka hästi. Loomulikult olid asjaolud selleks hetkeks juba rahulikumad,“ tunnistas eestlane, kes on viimasel ajal hädas olnud ka pisivigastustega. “Kui koondise juures olin, siis oli hüppeliigesega probleeme. Kasutasin siis ka valuvaigisteid. Hiljem lõi valu ka lähendajalihase ja kubemelihase piirkonda,“ rääkis Klavan põhjustest, mis ta eelmise nädala kolmapäeva Meistrite liiga matšist eemale jätsid.

“Laupäevaks oli seis juba parem ning sain täismängu kaasa teha. Sain mängida juba ilma valuta,“ tunnistas ta.