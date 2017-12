PUUST JA PUNASEKS | Milliste meeskondadega võib Liverpool Meistrite liiga play-off'is kokku minna?

Foto: CARL RECINE, Action Images via Reuters

Ragnar Klavani koduklubi Liverpool võitis UEFA Meistrite liigas oma E-alagrupi ning tagas sellega koha kaheksandikfinaalis ehk 16 parema seas. Millised meeskonnad võivad Liverpoolile vastu astuda?

Alagrupi võiduga saab Liverpool kaheksandikfinaaliks asetuse - selle saavad kõik grupivõitjad, teise kohaga edasi pääsejad on asetuseta.

Lisaks sellele on ainsateks reegliteks kaks lihtsat tingimust: ühes paaris ei tohi koos olla sama riigi klubid, samuti ei saa kokku loosida meeskondi, kes mängisid ühes ja samas alagrupis.

Need tingimused tähendavad seda, et Liverpooli vastane selgub loosiga kuue võimaliku meeskonna seast - nendeks on A-alagrupi teine Basel, B-grupi teine Müncheni Bayern, D-grupis teiseks jäänud Juventus, F-grupi teine Donetski Šahtar, G-grupist edasi pääsenud FC Porto ning H-grupis vaid Tottenhamile alla jäänud kahekordne valitsev meister Madridi Real.

Mõistagi oleksid väga keerulised loosid Bayern, Juventus ja Real, Baselit, Šahtari ja Portot võib lugeda kraad õnnelikumaks juhuseks.

Kaheksandikfinaalide loos toimub juba õige pea - paarid pannakse paika tuleval esmaspäeval ehk 11. detsembril.