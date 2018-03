PSG tahab uueks peatreeneriks palgata Arsene Wengeri

Jalgpalli Meistrite liiga kaheksandikfinaalis Madridi Realile alla jäänud ja konkurentsist välja langenud Paris St. Germain tahab suvel oma uueks peatreeneriks tuua Arsenali juhendaja Arsene Wengeri.

Paljude meediaväljaannete andmetel on üsna kindel, et ambitsoonikas PSG senise peatreeneri Unai Emery`ga ei jätka. Mitmed Briti väljaanded, nagu näiteks FootballLondon kirjutavad, et prantslased näevad uue juhendajana just Wengerit.

Kuigi Wenger pikendas eelmisel suvel oma lepingut Arsenaliga kahe aasta võrra, võib ta kevadel klubist lahkuda, sest fännid pole prantslase tegevusega sugugi rahul. Mullu Premier League`is alles viiendana lõpetanud Arsenal asub hetkel Inglismaa meistriliigas kuuendal kohal ning jääb esinelikust maha juba üle üle kümne punkti.

PSG jäi eile tiitlikaitsjale Madridi Realile kodus alla 1:2 ja langes kahe mängu kokkuvõttes konkurentsist tulemusega 2:5.

Emery ise ei tahtnud eile õhtul oma tulevikust rääkida. "Täna (teisipäeval - toim) ma ei mõtle sellele (tulevikule). Real mängis meist paremini. Tahtsime rohkem suruda, kuid nende esimene värav rikkus meie võimalused. Real vääris edasipääsu rohkem kui meie," tunnistas Emery pressikonverentsil.