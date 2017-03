Jalgpalli Meistrite liiga 1/8-finaali kordusmängu Barcelonale koguni 1:6 kaotanud ja konkurentsist langenud Paris Saint-Germain saatis Euroopa jalgpalliliidule (UEFA) viie lehekülje pikkuse kaebuse, kus on üles loetud kõik mängu peakohtuniku Deniz Aytekini tehtud eksimused.

Barcelona, kes oli play-offi avamängu kaotanud 0:4, lõi kordusmängu viimase seitsme minutiga koguni kolm väravat ning pääses veerandfinaali üldskooriga 6:5.

PSG toob oma kirjas välja kohtuniku kaheksa suuremat eksimust, mis otsustasid mängu saatuse, kuid ei nõua UEFA-lt kordusmängu pidamist. Prantslased tunnistavad, et nende meeskond mängis korduskohtumises väga kehvasti ja oli ka ise süüdi, et Barcelona edasi pääses.

PSG arvates eksis kohtunik mõlema Barcelonale määratud penalti puhul, sest nii Neymari kui Suarezi teenitud karistuslöögid olid väga kergekäeliselt antud. Samas jättis kohtunik prantslaste arvates Javier Mascherano ilmselge vea järel Angel Di Maria vastu PSG-le penalti andmata. Ka Macherano tunnistas mängu järel oma viga: "See on selge, et ma tegin Di Maria vastu vea, kuid ma ei arva, et see oleks põhjus, miks me PSG konkurentsist tõrjusime."

Lisaks penaltiolukordadele toob PSG oma pöördumises välja Neymari jõhkra vea kaasmaalase Marquinhose vastu, Gerard Pique käega mängu ja särgist tirimise.

Aytekini kehv vilepartii pole märkamata jäänud ka UEFA jaoks, kes olevat juba langetanud esialgse otsuse, et Saksamaa kohtunik sel hooajal enam eurosarjades ei vilista.