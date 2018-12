PSG peatreener: me pole Manchester Unitedi vastu favoriidid

Manchester United ja PSG pole varem Meistrite liigas kunagi omavahel kohtunud. Seekordses kaheksandikfinaalis peetakse avamäng 12. veebruaril Manchesteris, korduskohtumine on 6. märtsil Pariisis.

"Meil on kvaliteeti, et Old Traffordil võita. Olen oma meeskonna osas väga optimistlik, kuid see on suur test ja väljakutse. Ma ei usu, et me oleme favoriidid," sõnas Tuchel Prantsuse ajakirjanikele.

"Kui oleksin pealtvaataja, läheksin seda mängu kindlasti vaatama. Kaheksandikfinaal on alati raske," lisas sakslane.

Meistrite Liiga 1/8-finaalide paarid:

Gelsenkircheni Schalke - Manchester City

Madridi Atletico - Torino Juventus

Manchester United - PSG

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund

Lyoni Olympique - FC Barcelona

AS Roma - FC Porto

Amsterdami Ajax - Madridi Real

Liverpool - Müncheni Bayern