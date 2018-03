PSG jalgpallur kritiseeris teravalt peatreeneri taktikat

PSG jalgpallur Julian Draxler oli väga pettunud, et peatreener Unai Emery lasi ta eile Madridi Reali vastu väljakule alles veerand tundi enne matši lõppu. Ühtlasi kritiseeris sakslane juhendajat liiga ettevaatliku taktika eest.

"See (taktika) oli täiesti tundetu ja ükskõikne! Ma ei saanud üldse aru, mis toimub ja olin väga vihane," tunnistas Draxler ZDF-ile.

PSG kaotas eile Realile 1:2 ja langes kahe mängu kokkuvõttes tulemusega 2:5 Meistrite liigast välja.

"Jäime vähemusse ja isegi kui sündis 1:1 viigivärav teadis kogu staadion, et me ei suuda mängu pööret tuua, sest me polnud väljakul piisavalt intensiivsed ja ründavad. Me loksutasime palli tagasi ja edasi, nii ei saa mängu päästa! Me vajasime 1:1 seisul kahte väravat ja pidanuks rohkem suruma ja ründama," kritiseeris Draxler treeneri valikuid.

Sakslane andis ühtlasi mõista, et Emery aeg ümber: "Me kulutasime suvel uutele mängijatele 400 miljonit eurot ja kõik rääkisid, mida kõike me saavutada võime, kuid tegelikult kaotasime juba kaheksandikfinaalis."