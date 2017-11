PSG, Barcelona, Zlatan ja Heynckes tegid Meistrite liigas ajalugu

Jalgpalli Meistrite liiga alagrupiturniiri viienda vooru kohtumistes jõuti mitme ajaloolise tähiseni.

Võõrsil Torino Juventusega 0:0 viigistanud FC Barcelona tegi sellega teise 0:0 viigi järjest. Kunagi varasemalt ei ole Barcelona Meistrite liigas kahte 0:0 viiki järjest teinud.

PSG lõi seekord koduväljakul Glasgow Celticu võrku 7 väravat. Käimasoleval alagrupiturniiril on neil kirjas juba 24 väravat. Tegemist on Meistrite liiga absoluutse rekordiga.

Müncheni Bayerni peatreener Jupp Heynckes tüüris Bayerni võõrsil 2:1 võidule Anderlechti üle. Sellega sai temast esimene sakslasest treener, kes võitnud Meistrite liigas 8 matši järjest.

Manchester Unitedi 0:1 kaotusmängus Baseli vastu pääses väljakule ka vanameister Zlatan Ibrahimovic, kelle jaoks see oli ManU särgis esimeseks Meistrite liiga matšiks. Sellega sai Zlatanist esimene jalgpallur, kes esindanud Meistrite liigas 7 erinevat klubi.

