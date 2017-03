Prantsusmaa meedia võttis Pariisi Saint-Germaini jalgpallimeeskonna 1:6 hävingu UEFA Meistrite liigas FC Barcelonale vastu ülima põlgusega.

Kui kolm nädalat varem alistati koduväljakul Messi&Co 4:0, kiideti tervet PSG meeskonda taevani. Peatreener Unai Emery titulleeriti taktikaliseks geeniuseks, kolm nädalat hiljem on ta jälle tavaline oinas. Nii see treeneritega paraku käib.

Ajaleht Le Parisien nõuab, et pärast sellist rahvuslikku alandust hakkaks meeskonnas pead lendama. "Millised sõnad üldse suudaks kirjeldada seda kõledust, hävingut ja häbi?" küsitakse otse.

Prantsusmaa suurim spordileht L'Équipe nimetab allajäämist "sõnulseletamatuks". Toimetaja Vincent Duluc kirjutab: "Kogu PSG projekt sai alanduse osaliseks. PSG muutus globaalseks brändiks, mis sümboliseerib kaotust." Prantslastel suurrahvana on sääraseid hävinguid eriti raske seedida. Käib eneseuhkuse pihta.

Peatreener Emery saatus on PSG presidendi Nasser Al-Khelaifi kätes. "See oli õudusunenägu kõigi jaoks," kommenteeris meeskonda sadu miljoneid pumbanud Katari šeik. "On peatreeneril veel usaldust? Sellest pole praegu õige hetk rääkida. Koheselt pärast mängu oleme mõistagi väga pettunud. Kui sa võidad 4:0 ja kaotad seejärel 1:6, on juhtunut väga raske aktsepteerida."