Pöörane mäng! Juventus tõusis nelja minutiga tuhast ja pääses veerandfinaali

Täna õhtul kohtusid jalgpalli Meistrite liiga kaheksandikfinaali kordusmängudes Manchester City - Basel (avamäng 4:0) ja Tottenham - Torino Juventus (2:2). Oodatult läks eriti põnevaks paaris Tottenham - Juventus, kus inglased said Meistrite liigas hooaja esimese kaotuse ning langesid konkurentsist.

Kuni kohtumise 60. minutini kontrollis Londonis Wembleyl sündmuste käiku täielikult kodumeeskond Tottenham. Juventus paistis aeglane ja väsinud. Teise poolaja algul võtsid Itaalia klubi mehed mitu kollast kaarti, kogu aeg jäädi olukordadesse hiljaks. Ent kõik muutus. Juventuse peatreener Massimiliano Allegri tegi kaks vahetust minutilise vahega (60. ja 61. minut) ning piltlikult öeldes nipsust haarasid külalised initsiatiivi. Kohe kiirelt ka kaks väravat 64. ja 67. minutil ning 2:1 eduseisu enam käest ei antud.

Juventuse väravad lõid argentiinlased Gonzalo Higuain ja Paulo Dybala. Esimese poolaja 39. minutil viis Tottenhami ette Heung-Min Son.

Manchester City läks koduväljakul Baseli vastu kiirelt 1:0 ette, 8. minutil lõi värava Gabriel Jesus, ent seejärel lubati vastasel kaks korda vastu nõelata ja nii kaotati üllatuslikult mäng 1:2. Kuna avamängu suur võit oli Cityl all, siis edasipääs tuli ikkagi turvalise vahega 5:2.

Eelinfo:

Kui Manchester City läheb sisuliselt vaid edasipääsu vormistama, siis Tottenhami ja Juventuse mäng tõotab kujuneda ülipõnevaks. Kuna Põhja-Londoni klubi lõi võõrsil kaks väravat, viiks neid edasi ka 0:0 ja 1:1 viik. Kuna 3:3 või suuremaskoorilisem viik tundub ülimalt ebatõenäoline, vajab Juventus edasipääsuks võitu.

Juventuse peatreener Massimiliano Allegri tunnistas pressikonverentsil, et eelseisev matš on neile nagu finaal.

"Ma ei tea, kuidas Tottenham mängima hakkab, kuid arvestades avakohtumise tulemust on neil suurem pinge peal, sest nad on favoriidid. Meie jaoks on see nagu finaal. Vaadates avamängule tagasi peab tunnistama, et tegime siis palju vigu ja kinkisime neile võimalusi. Seega peame tehniliselt oluliselt paremini mängima ja mitte laskma neil vabalt sööta," sõnas Allegri pressikonverentsil.

Massimiliano Allegri Scanpix

Juventuse peatreener ei usu, et täna tuleb suur taktikaline lahing. "Ma arvan, et taktika ei kujune teemaks, olulisem on tehniline pool, kuidas täpselt sööta ja palli hoida. Peame mängus püsima, pallikaotuste arvu minimaaleks viima ja omad võimalused ära kasutama," lisas itaallane.

Allegri kinnitas, et Paulo Dybala ja Gonzalo Higuain on täna nende rivistuses tagasi. Küll jäävad aga eemale Mario Mandžukić, Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado ja Benedikt Höwedes. Tottenhamil on puudu vigastatud keskkaitsja Toby Alderweireld, distsiplinaarkaristuse tõttu ei saa osaleda äärekaitsja Serge Aurier.