Politsei uurib Dortmundi plahvatuste seost islamiäärmuslastega

Eile Dortmundi Borussia jalgpallimeeskonna lähedal plahvatanud pommidel võib uurijate arvates olla seos islamiäärmuslastega.

Ajalehe Süddeutsche Zeitung teatel viitab sellele sündmuspaiga juurest leitud kiri, mis olevat alanud sõnadega "Allahi nimel, kõige armulisem, kõige halastavam...". Kirjas lisatakse, et Saksamaa ja teised Süüria sõjas osalevad riigid on "Islamiriigi sihikul, kuni Saksamaa hävituslennukid pole piirkonnast lahkunud ja ameeriklaste Ramsteini õhuväebaas Saksamaal suletud."

Rünnaku uurimise on üle võtnud Karlsruhe prokuratuur. Kirja analüüsimiseks on kaasatud islami teadlased ja kohtueksperdid. Ajalehe allikate sõnul pole kõrvale heidetud ka varianti, et kiri jäeti sündmuskohale lihtsalt jälgede segamiseks ja sooviga uurijad valele teele juhatada.

Kolm lõhkekeha plahvatasid eile kella 19.15 ajal Dortmundi Höchsteni linnaosas, alla kümne kilomeetri staadionist, kus kell 20.45 pidi algama UEFA Meistrite liiga veerandfinaali avamäng Dortmundi Borussia ja AS Monaco vahel. Plahvatuste tagajärjel sai bussi purunenud aknast haavata meeskonna kaitsja Marc Bartra, kes viidi haiglasse operatsioonile. Mäng lükati edasi tänasele.