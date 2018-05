Politsei algatas Liverpooli väravavahile tehtud tapmisähvarduste suhtes uurimise

Jalgpalli Meistrite liiga finaalis kaks suurt eksimust teinud Liverpooli väravavaht Loris Karius sai vahetult matši järel sotsiaalmeedias sadu solvavaid sõnumeid, sealhulgas ka tapmisähvardusi.

Merseyside`i politsei on ähvardustest ja solvangutest teadlik ning algatas uurimise, kirjutab Daily Mail.

"Võime kinnitada, et politseiametnikud on teadlikud jalgpalluritele sotsiaalmeedias saadetud sõnumitest ja ähvardustest. Võtame neid sõnumeid väga tõsiselt ning iga tuvastatud rünnak uuritakse põhjalikult läbi," teatas politsei pressiesindaja. "Merseyside`i politsei tahab sotsiaalmeedia kasutajatale meelde tuletada, et kõik pahatahtlikud ja ähvardavad sõnumid langevad uurimise alla."

Lisaks ähvardustele sõimati sakslasest väravavahti Kariust ka natsiks. Sotsiaalmeedias jagasid solvanguid ka väga tuntud inimesed. Näiteks kirjutas Jeremy Clarkson, kes on suur Chelsea fänn, järgnevat: "Ma arvan, et Liverpooli väravavaht peaks vähem aega kulutama juuksurite juures ja rohkem harjutama värava kaitsmist."