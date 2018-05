Pohlak: Meistrite liiga võit on suurim saavutus, milleni Eesti jalgpallur võib küündida

Arvestades, kui raske on tavainimesel Meistrite liiga finaali piletit hankida, peaks vähemalt Pohlak olema selline eestlane, kes on Euroopa klubijalgpalli suurimat spektaaklit vahetult näinud. Eesti vutiliidu juht tunnistabki, et on vaadanud väljakul 12-14 finaali.

Enne tänast õhtut on meenutatud AC Milani ja Liverpooli kuulsat 2005. aasta heitlust, mille Liverpool 0 : 3 kaotusseisust välja tulles penaltitega võitis. Kuid see ega ükski muu klassikaline finaal pole tormilise mängukäigu poolest Pohlakule mällu sööbinud.