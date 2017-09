Pogba vigastuspaus võib venida pikemaks kui algselt arvatud

Eile Meistrite liiga kohtumises Baseli vastu põlvekõõlust vigastanud Manchester Unitedi poolkaitsja Paul Pogba võib jalgpallist eemale jääda pikemaks ajaks.

Kui peale 3:0 võidumängu lõppu ütles peatreener Jose Mourinho, et Pogbal jääb vahele sel nädalavahetusel toimuv liigamäng Evertoni vastu. Nüüd on kindel, et paus on vähemalt mõne nädala pikkune, kui mitte pikem.

Prantslane, kes oli eilseks mänguks valitud ka meeskonna kapteniks, oli pikali juba kohtumise 16. minutil ning ta vahetati välja. Mees lahkus staadionilt aga karkudel.

Mourinho aga ei soovinud vigastusele palju tähelepanu osutada ning kinnitas, et meeskonnas on piisavalt mängijaid, kes teda asendada saavad.