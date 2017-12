Pochettino: väga põnev on mängida Meistrite liigas oma lemmikklubi vastu

Tottenham Hotspuri jalgpalliklubi peatreener Mauricio Pochettino oli rahul, et tema hoolealused loositi Meistrite liiga kaheksandikfinaaliks vastamisi Torino Juventusega, sest tema enda vanemad on pärit just Torinost.

"See on fantastiline, sest minu pere on pärit Torinost - uskumatu! Minu perekonnanimigi on Itaaliast," sõnas argentiinlane Tottenhami kodulehekülje vahendusel. "See on klubi ja linn, mille eest ma olen alati tahtnud mängida ning nüüd on mul suurepärane võimalus minna Torinosse, et kohtuda Juventusega."

Kuigi Juventus mängis kevadel Euroopa tugevaima eurosarja finaalis, ei pea Pocchetino itaallaste alistamist võimatuks.

"Me oleme näidanud, et suudame Meistrite liiga pingega toime tulla. See tuleb kahtlemata erinev Madridi Realiga kohtumistest, kuid Juventusega matš on tõeliselt põnev," lisas Pochettino, kelle meeskond suutis alagrupiturniiril mulluse tšempioni enda selja taha jätta.

Lisaks Tottenhamile oli loos karm ka Reali jaoks, keda ootab play-offi avaringis Prantsuse tippklubi PSG.

Kõik Meistrite liiga play-off paarid:

Juventus - Tottenham

FC Basel - Manchester City

FC Porto - Liverpool

Sevilla - Manchester United

Madridi Real - Pariis Saint-Germain

Donetski Šahtar - AS Roma

Chelsea - FC Barcelona

Müncheni Bayern - Besiktas