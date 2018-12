Pochettino: saime võimatu missiooniga hakkama

"Ma olen nii õnnelik, nii rahul! Pärast PSV mängu (neljandas voorus tehti 2:2 viik - toim.) ei uskunud meisse enam keegi," sõnas Tottenhami peatreener Mauricio Pochettino pressikonverentsil.

Võimsa lõpuspurdi teinud Tottenham sai viimasest kolmest mängust seitse punkti ja kasutas Interi libastumise ära.

"See oli võimatu missioon, aga me oleme järgmises ringis," lisas õnnelik argentiinlane. "See on meie klubile hiiglaslik saavutas, saame järgmisel aastal play-off'i pidada oma uuel kodustaadionil ja see on meile tohutu lisamotivatsioon."

Inglismaa klubide jaoks oli eilne õhtu Meistrite liigas väga edukas, sest raskest seisust tuli välja ja pääses edasi ka Liverpool, kes alistas Napoli 1:0.