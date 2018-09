Pisaraid valanud Ronaldot kaitstes seksismiskandaali sattunud Juventuse mängija üritab olukorda lahendada

Ronaldot kaitsma asunud Juventuse poolkaitsja Emre Can sattus aga seksismiskandaali, kui ta hakkas jalgpallureid ja naisi omavahel võrdlema.

“Kuulsin, et kohtuniku sõnul andis ta punase kaardi juustest sikutamise eest. Me ei ole naised, me mängime jalgpalli,“ sõnas Can DAZN-ile.

Loomulikult sai Can sellise väljaütlemise järel ohtralt kriitikat. Veidikese aja pärast asus Can enda väljaütlemistest juba taganema.

“Ma ei tahtnud enda kommentaariga solvata ei naisi ega naiste jalgpalli. Minu eesmärk oli kaitsta tiimikaaslast, kes pidi vale otsuse tõttu väljakut lahkuma,“ kirjutas Can sotsiaalmeedias. “Vabandan siiralt, kui minu kommentaarid kedagi solvasid.“

Juventus teenis Valencia üle lõpuks 2:0 võidu. Tegemist oli Ronaldo esimese punase kaardiga Meistrite liigas.