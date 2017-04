Pettunud Ancelotti: jalgpall vajab videokordusi

Müncheni Bayerni peatreener Carlo Ancelotti oli pärast kaotust Meistrite liiga veerandfinaalis tulivihane matši kohtunike peale, kes tegid mitu mängu muutvat kehva otsust.

Peakohtunik Viktor Kassai brigaad saatis Bayerni ja Real Madridi kohtumise normaalaja lõpus teenimatu teise kollasega varakult duši alla Bayerni keskväljamehe Arturo Vidali, samuti oli Reali esimene lisaajal löödud värav suluseisust.

"Kohtunike esitus oli halvem kui meie oma," põrutas Ancelotti mängujärgsel pressikonverentsil. "Ma tean, et jalgpallis selliseid asju juhtub, kuid mitte nii tõsisel määral."

Itaallase sõnul vajab jalgpall tõsiselt videokohtunikke. "Ma ei usu, et Real kohtunikke nii palju mõjutas, nad tegid lihtsalt valed otsused. Ma pole kunagi olnud videokohtunike suur pooldaja, aga pean tunnistama, et praegu on vajadus selle järele juba väga suur. Rääkisin pärast mängu ka Reali peatreeneri Zinedine Zidane'iga ning ta nõustus minuga, et kohtunike esitus oli negatiivne. Sellised asjad ei tohiks otsustada Meistrite liiga veerandfinaali."