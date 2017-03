Manchester City jalgpalliklubi peatreener Pep Guardiola sõnul otsustati eilne mäng Monacoga ära esimesel poolajal, kuhu tema meeskond vaimselt õigel ajal kohale ei jõudnud.

"Asi ei olnud täna kaitses. Probleem oli esimeses poolajas, kui me polnud kohal. Meie ründajad peavad olema agressiivseid ja palle üles korjama, aga me ei teinud seda. Sellepärast oleme me mängust väljas. Me peame mängima kauem kui 45 minutit," nahutas hispaanlane oma superstaare, kes kaotasid Meistrite liiga kaheksandikfinaalis Monacole 1:3. Avamängu võitis City 5:3, kuid võõrsil löödud väravate reegel viis edasi Prantsuse kõrgliigaklubi.

"Tahtsime näidata oma iseloomu ja mitte lasta neil mõelda, aga nad muudkui söötsid ja söötsid palli edasi. Unustasime seda ise esimesel poolajal teha. Minu viga oli selles, et ma ei suutnud neid veenda seda tegema. Tegin seda teise poolaja eel, aga siis oli juba hilja."

"Kõik treenerid teevad vigu. Kui teine treener võidab, on ta järelikult parem. Aga ma ei usu, et asi oli vaid taktikalises veas. Asi on lihtsam. Asi on esimese ja teise poolaja erinevuses - teisel poolajal üritasime me juba mängu võita," lisas Guardiola.