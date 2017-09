PAKKUMINE JALGPALLIFÄNNIDELE: Betsafe kindlustab viigi vastu

Pikk ettevalmistus, pealtvaatajate ootused, taktikalised üllatused, kohtuniku otsused ja briljantsed individuaalsed sooritused … ja mäng lõppeb seisuga 0 : 0. Meistrite liiga alagrupimängudes 12. septembrist 6. detsembrini ei tähenda väravateta jäänud kohtumine enam panustaja jaoks kaotust. Betsafe annab 0 : 0 lõppseisu korral panuse mänguboonusena tagasi.

Esimesed meistrite liiga alagrupimängud alustavad juba 12. ja 13. septembril, mil mõlemal mängupäeval kohtuvad omavahel kaheksa meeskonda – muu hulgas saab alustuseks näha näiteks Barcelona ja Juventuse ning Liverpooli ja Sevilla kohtumisi. Oodata on põnevat vastaseisu, sest vaatamata sellele, et Barcelona ja Liverpool on Betsafe’i analüütikute hinnangul mõlemad tugevad favoriidid, on mõlemas mängus viigi tõenäosus ligi 25%.

Balti riikide juhtiva spordiennustus- ja online-kasiinoportaali Betsafe’i turundusdirektori Kaido Ulejevi sõnul on spordifännile tihti kõige igavam ja pettumust valmistavam, kui võitja jääbki välja selgitamata. “Betsafe kindlustab aga jalkafännid oma uue pakkumisega igava mängu ja viigi vastu,” lisas Ulejev.

Betsafe'i uue kampaaniaga on võimalik liituda portaali kodulehel ja panustada mistahes meistrite liiga alagrupimängule minimaalse koefitsiendiga 1.5. Kui mäng lõppeb seisuga 0 : 0, saab panuse summa tagasi boonusena.

Meistrite liiga alagrupimängud toimuvad ja kampaania kehtib 12.09.2017–06.12.2017.

Betsafe on spordi suurtoetaja nii rahvusvahelisel tasandil kui ka lokaalselt tegevusriikides, toetades muu hulgas näiteks nii Manchester City jalgpallimeeskonda kui ka Eesti Jalgpalli Liitu juba seitsmendat aastat järjest.

