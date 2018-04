OTSEBLOGI | Suur Meistrite liiga lahing: Müncheni Bayern lõi Madridi Reali vastu 1:0!

Bayerni peatreener Jupp Heynkes, kes viis Madridi Reali 1998. aastal seitsmenda Euroopa meistrikarikani: "Mõned treenerid ei jõua kogu karjääri jooksul nii kaugele. Ma olen moodne mees - ma lähen sellistele mängudele vastu emotsioonideta. Mängu jooksul need kindlasti tulevad. Jalgpallifännide jaoks on see kindlasti spektaakel. Ma olen mänginud mõnede fantastiliste treenerite vastu nagu Johan Cruyff ja Marcelo Lippi. Ma olen Zinedine Zidane'i suur austaja ja naudin tõeliselt, kuidas Real tema käe all mängib."

Reali loots Zinedine Zidane: "Austan väga, mida Heynckes on Bayerni ja Realiga saavutanud. Saan tema komplimentidele ainult samaga vastata. Vajame suurt esitust. Bayern on suurepärane meeskond väga hea tiimivaimuga. Ma ei usu, et siin favoriiti on. Sellegipoolest pole mul kahtlustki, et oleme homseks mentaalselt 150 % valmis."

Lisaks Heynckesile leidub teisigi mehi, kes täna oma endise tööandja vastu astuma peavad. Kõige rohkem peaks vastast tundma James Rodriguez, kes suvel Realist kaheks aastaks Bayernisse laenule anti. Koos kolumblasega hakkab oma endist koduklubi kimbutama Arjen Robben, kes mängis Realis aastatel 2007-2009. Teisel pool väljakut võtab koha sisse Toni Kroos, kel hinge all 130 Bundesliga mängu ja 13 väravat Bayerni eest vahemikus 2007-2013.

