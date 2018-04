OTSEBLOGI | Suur mäng: Liverpool alustab koduväljakul Meistrite liiga poolfinaalseeriat, Klavan pingil

Roma juhendaja Eusebio Di Francesco ütles, et kodupublik on täna Liverpoolile kõvasti abiks. "Anfield on uskumatu. Inglise staadionite ilu on hämmastav. Itaalias pole me harjunud, et fännid meid sedasi platsi lähedal toetavad. Liverpoolil on see privileeg, kuid ka meie toetajad on staadionil. Kui tahame edu saavutada, peame mängima maksimaalselt meeskondlikult. Liverpool on Barcelonast erinev ja meie ülesanne on nende pisikesed puudused ära kasutada," sõnas Di Francesco.

Liverpool on võitnud Meistrite liigas viis tiitlit, viimati juhtus see 2005. aastal. Selle saavutusega ollakse kõigi aegade edukaim Inglismaa klubi. Üldises pingerivis on rohkemat suutnud ainult Madridi Real (12 tiitlit) ja AC Milan (7).

Delfi vahendab kell 21.45 algava mängu käigu otseblogi vahendusel.