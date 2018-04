OTSEBLOGI | Ronaldo viis Reali Juventuse vastu juba kolmandal minutil juhtima!

UEFA Meistrite liiga jätkub täna veerandfinaali avamängudega, kui vastamisi lähevad Torino Juventus ja Madridi Real ning Sevilla ja Müncheni Bayern.

Meistrite liiga: Juventus - Real, Sevilla - Bayern Toni Kroos tabab latti! Reali sakslase kauglöök tabab põiklatti ning põrkab üle värava! Ka mittemillestki võib väga ohtlik olukord tekkida! Torinos saab samal ajal Dani Carvajal Asamoah'lt laksu vastu nägu ning jääb tükiks ajaks murule. Pablo Sarabia paneb tsenderdusest temani jõudnud palli võrku ja Bayern on nüüd surve all! SEVILLA JUHIB! Esimene kaart ka Juventuse ja Reali mängus - selle võtab Bentacur, kes jääb selle tõttu ka kordusmatšist eemale. Juventus on nüüd initsiatiivi selgelt enda kätte saanud ning viigivärava hõngu on juba õhus tunda. Reali kaitse ei tundu kõige kindlam. Raiki Kruuk: Tundub, et Sevilla ja Bayerni peakohtunik pole ka kitsi kollaste kaartidega. 25min jooksul juba kolm kaarti Navas tõrjub! Higuain saab lähedalt löögile, aga Keylor Navas teeb Reali väravasuul oivalise reaktsioonitõrje! Raiki Kruuk: Super võimalus Sevillal aga ei kasutatud ära kahjuks. Sevillas on samal ajal väravad veel löömata ning tõele au andes pole ka väga häid võimalusi veel olnud, kuigi oodatult on Bayern mänguohjad enda kätte võtnud. Juventus ähvardab nüüd ka paaril korral, ent Higuaini söödu suudavad kaaslased ära käkkida. Raiki Kruuk: Super algul Realil. Mitu väravat täna Real lööb? Fantastiline algus Realile. Kõigele lisaks on see ka võõrsil löödud värav. Võib ette kujutada, kuidas Juventuse edasipääsukoefitsient kihlveokontorites praegu raketina tõusis. Asensiolt vasakult madal pall väravaesisele ning Ronaldo lööb oma värava taas ära! Portugallane on sel hooajal Meistrite liigas värava löönud IGAS mängus! REAL JUHIB! CRISTIANO RONALDO VIIB JUBA KOLMANDAL MINUTIL OMAD JUHTIMA! Läksime! Meistrite liiga hümni aeg. Ei ole enam palju jäänud! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/981240204538368000 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/981238238760247296 Gianluigi Buffon jahib täna oma viiekümnendat nullimängu Meistrite liigas.https://twitter.com/ChampionsLeague/status/981236718002110465 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/981234780887904256 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/981234091822583812 Gareth Bale on Realil täna pingil, et Cristiano Ronaldo ja Karim Benzema kenasti põhis. Kaartidega kimpus Juventuse eest alustavad täna teiste seas Kwadwo Asamoah ja Rodrigo Bentacur. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/981230464743759872 Sevilla kaheksandikfinaalikangelane Wissam Ben Yedder alustab täna algkoosseisus, Bayerni poolel on täna pingil Arjen Robben ja James Rodriguez. Mängudeni on jäänud veel alla tunni ning paras aeg on koosseisudele pilk peale visata! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/981229812114186241

Juventus ja Real kohtusid viimati alles kümme kuud tagasi Cardiffis 2017. aasta finaalis, kus Real purustas oma Itaalia rivaali 4:1. Kokku on omavahel kohtutud 19 korral.

Märkimisväärne on fakt, et just Juventus oli viimane klubi, kes Reali Meistrite liiga play-off'is konkurentsist kukutas, kui sellega saadi hakkama 2014/2015 hooaja poolfinaalis.

"Kohtume Meistrite liiga favoriidiga. Nende võitmine oleks meie jaoks tõeline skalp. See on meie jaoks galaõhtu. Vajame fännide toetust," ütles Juventuse peatreener Massimiliano Allegri. "Olen Cardiffi finaali paaril korral vaadanud. Oleme paljudes aspektides võrreldes selle ajaga edasi läinud."

Reali loots Zinedine Zidane: "See on mõlema meeskonna jaoks tohutult suur mäng. Cardiffi finaal ei mängi homme enam mingit rolli ning me ei mõtle sellele üldse. Juventusel ja Realil on sarnased mentaliteedid. Õppisin seal mängides palju. Juve on aastaid väga tugev olnud. Nad on täielik meeskond."

Sevilla ja Bayern on teineteise jaoks aga tundmatud vastased, sest ühtegi ametlikku omavahelist kohtumist nende tiimide vahel ajalugu ei mäleta. Selge favoriit on siin paaris Bayern, sest Sevilla on veerandfinaalis esimest korda 60 aasta jooksul. Bayern on aga kaheksa parema hulka pääsenud seitsmel korral järjest ja kokku 29 aastal. Rohkem veerandfinaale (35) on ette näidata vaid Madridi Realil.

Kuigi Sevillaga kohtutud pole, on Bayernil põhjust Hispaania klubisid peljata, sest just selle riigi satside vastu on viimasel neljal hooajal Meistrite liigas konkurentsist langetud.

Mõlemad kohtumised algavad kell 21.45. Delfi toob jalgpalliõhtu olulisemad sündmused lugejateni otseblogi vahendusel.