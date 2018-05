OTSEBLOGI | Otsustav mäng: kas Liverpool suudab Meistrite liiga finaali murda?

Roma peatreener Eusebio Di Francesco: "Me peame seda comebacki tahtma ja andma endast selle nimel kõik. Peame sellesse uskuma ning meie mentaliteedi, fännide ja kire abil üritama järjekordset imet. Mul on hea meel, et me nii kaugele oleme jõudnud, aga ma ei kavatse kunagi vaid sellega leppida. Meie ambitsioon peab olema Kiievisse pääsemine."

Liverpooli loots Jürgen Klopp: "Oleme siin, et võidelda oma unistuste eest. Mõni võib arvata, et Romal piisab vaid 3:0 võidust, aga see on päris kõva tulemus. Me oleme samuti mängus ega kavatse riietusruumi istuma jääda!"

Millised on Klavani võimalused täna platsile pääseda? Pingile ta kindlasti võetakse, aga kas ka enamat, sõltub ilmselt mängu käigust. Avamängus pääses ta põllule alles kolmandal üleminutil. Algrivistuses peaksid keskkaitses olema ikkagi Virgil van Dijk ja nädalavahetusel liigamängus Stoke City vastu puhkust saanud Dejan Lovren.

Kohtumine algab kell 21.45. Delfi teeb mängust tekstipõhise otseülekande.