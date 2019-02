OTSEBLOGI | Meistrite liiga: Tottenham on võitmas Dortmundi, Reali ja Ajaxi mäng viigis

Ajax pääses tugevaimas eurosarjas 16 parema hulka 12-aastase vaheaja järel. Hollandi kuulus klubi on Realiga UEFA võistlustel kohtunud 12 korda, millest hispaanlased on võitnud seitse ja hollandlased neli mängu. Viimased kuus matši on aga võitnud Real, lüües neis kokku 20 väravat.

Ajax on siiani üks neljast tiimist, kes pole tänavu Meistrite liigas veel kaotusekibedust tundnud. Lisaks neile püsivad kaotuseta Barcelona, Müncheni Bayern ja Lyon.

Ajax - Real 1:1, Tottenham - Dortmund 3:0 Jan Vertonghen lööb Tottenhami ette 2:0! Keskkaitsja lööb palli võrku, nagu ehtne kesktormaja - ühe puutega õhust. Ajax viigistab Reali vastu - 1:1! Hakim Ziyech on hollandlaste kangelane. Kõneainet hakkab pakkuma ilmselt asjaolu, et tundus, et enne väravat võis Reali mängija vastu viga olla. Kohtunik VARi vaatama ei lähe. Benzema on kõvem mees, kui ilmselt enamus meist arvab. Vaid kolm mängijat on temast Meistrite liigas enam väravaid löönud. https://twitter.com/OptaJean/status/1095796899389550601 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1095790473740988416 Dortmundi mees Mahmoud Dahoud pääses ohtlikult löögile, ent tabas otse Hugo Llorisi. Dortmund on teisel poolajal olnud päris kahvatu. 0:1 võõrsilt pole nende jaoks aga mõistagi veel katastroof. Benzema karistab Ajaxi kaitseliini ära ja lööb 1:0. Suurepärase eeltöö tegi Vinicius Junior, kes mängis enne söötmist kahest kaitsjast mööda. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1095799543130701824 Korealane asendab vigastatud Harry Kane`i kenasti - viimase 12 mänguga kokku 11 väravat: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1095793261258649610 Ajaxi ja Reali mängus on võimalused nii Karim Benzemal kui Dabid Neresil, kuid kumbki tiim ei suuda skoori teha. Tottenhami kangelane Son Heung-min on Bundesliga jalgpalliga väga hästi kursis, sest säras enne Inglismaale siirdumist kahel hooajal Leverkuseni särgis. Tottenham jätkab tänavust trendi, et lööb eurosarjas enamuse oma väravatest teisel poolajal. Enne tänast oli lausa 89% nende tabamustest sündinud teisel mängupoolel. Hiilgava söödu andis tavaliselt keskkaitses mängiv Belgia koondislane Jan Vertonghen, kes pallib täna olude sunnil vasakul äärel. Tottenham lööb kohe avaminutil Borussia vastu 1:0! Sakslased magasid Son Heung-mini täielikult maha ja lasid korealasel värava eest palli võrku suunata. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1095791095965986823 Teine poolaeg on alanud mõlemas mängus. VAR on "jala valgeks" saanud. https://twitter.com/GracenoteLive/status/1095786032497340416 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1095787831778258947 https://twitter.com/GunnarLeheste/status/1095787237621542915 Mõlemas mängus on lõppenud avapoolaeg tulemusega 0:0. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1095787011515052032 Senist mängupilti arvestades vääris Ajax seda väravat igati. Ajax lööb Realile värava - palli saadab värava eest võrku Nicolas Tagliafico, Reali puurivaht Thibaut Courtois oli ebakindel! EI! VAR võtab värava ära, peakohtunik Damir Skomina fikseerib Dusan Tadicile suluseisu. Ikka 0:0. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1095783468066398209 Tottenham valdab jätkuvalt enam palli, kuid teravust pole. Dortmund mängib palliga hoopis ohtlikumalt. Post päästab Reali! Dusan Tadici löök leiab väravavõrgu asemel Reali värava posti... https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1095780725918441472 Britid jälgivad kindlasti erilise huviga 18-aastase Jadon Sancho tegutsemist. Dortmund on hea eeskuju Briti klubidele, kuidas noortele talentidele võimalus anda. Kui Ajax alustas selgelt paremini, siis nüüd on ka tiitlikaitsja Real tuurid üles saanud. Mõlemas mängus on skoor veel avamata. Tottenham valdab rohkem palli, kuid Dortmund on vasturünnakutel ohtlik. Selline oli Tottenhami mängumehe Moura võimalus: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1095778174225604615 Serge Aurier saab kollase. Pole eriline üllatus, et Tottenhami äärekaitsja oskas kiirelt kaardi hankida. Kieran Trippier on täna varus. Ajax on alustanud väga särtsakalt. Realile täna midagi kandikul ei kingita. Tottenhami võimalus: Davinson Sanchez lükkas palli Lucas Mourale, kes sai karistusalas löögile, ent mööda! Ajaxi väga ohtlik kontrarünnak ja Noussair Mazraouli pealelöök läheb tagumisest postist napilt mööda! Reali äss Gareth Bale proovis kaugelt Ajaxi väravavahi valvsust, kuid Andre Onana ei lasknud end üllatada. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1095773908207366149 Mängud on alanud! Ja siin Ajaxi ja Reali algkoosseisud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1095766263933079553 Tottenham - Dortmundi algkoosseisud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1095765432215183360 http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/manchester-united-ja-psg-saavad-karistada?id=85318199 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1095626788779294722 Meenutus eilsest: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/blogi-meistrite-liiga-psg-sokeeris-old-traffordil-manchester-unitedit?id=85305157

Reali kaptenil Sergio Ramosel on täna suur päev, sest 32-aastasel hispaanlasel täitub klubi eest 600 mängu.

Tottenham ja Dortmund on varem omavahel kohtunud vaid 2015/16 hooaja Euroopa liiga play-offis, kui kahe mängu kokkuvõttes jäid peale sakslased.

Tottenhamil on täna puudu kaks väga olulist ründavat mängumeest - vigastus jätab eemale nii Harry Kane`i kui Dele Alli. Lisaks ei osale kindlasti Walesi koondislane Ben Davies, kahtlane on ka teise vasakkaitsja, Danny Rose`i kaasalöömine.

Eriti resultatiivne võiks täna tulla selle mängu teine poolaeg, sest kui Tottenham on tänavu löönud eurosarjas oma väravatest koguni 89% teisel mängupoolel, siis Dortmundil on lausa viis väravat sündinud viimase 15 minuti jooksul.