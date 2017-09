OTSEBLOGI | Meistrite liiga teise vooru oodatuim lahing: PSG staaride armee astub vastu Bayernile

UEFA jalgpalli Meistrite liigas peetakse täna mitu põnevat alagrupikohtumist eesotsas Pariisi Saint-Germaini ja Müncheni Bayerni lahinguga.

Hiljutises võidumängus Lyoni üle pakkusid sõud PSG staarid Neymar ja Edinson Cavani, kes ei suutnud kokku leppida, kumb penaltit ja karistuslööki sooritab. Väidetavalt olla tüli lahendatud PSG-le kõige omasemal moel ehk rahaga. Räägitakse, et Cavanile maksti klubi juhtide poolt oma ego maha surumise eest miljon eurot.

Tänased mängud:

Qarabag - AS Roma 1:2

PSG - Bayern

Anderlecht - Celtic

Madridi Atletico - Chelsea

Basel - Benfica

Moskva CSKA - Manchester United

Juventus - Piraeuse Olympiakos

Sporting - Barcelona

Tabeliseisud:

A: 1. Manchester United 3 punkti, 2. CSKA 3, 3. Benfica 0, 4. Basel 0.

B: 1. PSG 3, 2. Bayern 3, 3. Anderlecht 0, Celtic 0.

C: 1. Chelsea 3, 2. AS Roma 1, 3. Atletico 1, 4. Qarabag 0.

D: 1. Barcelona 3, 2. Sporting 3, 3. Olympiakos 0, 4. Juventus 0.

Jalgpalli Meistrite liiga kolmapäeval Lukaku värav: https://streamable.com/qlt49 PSG värav: https://streamable.com/ul7xl Vabandust, PSG värava lõi ikkagi Dani Alves. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/913113491132882948 Mängud on alanud väga resultatiivselt. Romelu Lukaku on viinud juba Manchester Unitedi CSKA vastu ja Michael Lang Baseli Benfica vastu 1:0 juhtima. Neymar lööb juba 2. minutil värava - PSG 1, Bayern 0. Mängud on alanud. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/913110120761925632 Ja Chelsea tänane rivistus: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/913104214712307712 Atletico koosseis Chelsea vastu: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/913103567829000192 Avamäng on lõppenud: AS Roma võitis Qarabagi 2:1. Ja sellise rivistusega astub Bayern PSG-le vastu. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/913097587036704770 Selline on PSG koosseis Bayerni vastu. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/913097002325614603 Qarabagi ja Roma avapoolaeg on lõppenud külaliste 2:1 eduseisus. Qarabag lööb ühe värava tagasi - Pedro Henrique teeb seisuks 1:2. Esimene mäng Qarabagi ja AS Roma vahel juba käib ning itaallased juhivad 23. minutiks Kostas Manolas ja Edin Džeko väravatest 2:0. Eurosport on teinud uue mängu: https://twitter.com/Eurosport_UK/status/913044312824307712

Mängude eel:

Täna on meestel aga peamurdmist rohkem. Vaja on läbi murda viiekordse Meistrite liiga võitja kaitsest. Bayerni klubi juhatuse esimees Karl-Heinz Rummenigge on tänast matši nimetanud "kahe kultuuri ja filosoofia kohtumiseks".

"Bayerni jaoks poleks 100 miljoni euroga mängija ostmine aktsepteeritav," ütles esmaspäevases Kickeri jalgpallilehes klubi president Uli Hoeness.

Rummenigge teatas enne Pariisi lahkumist Müncheni lennujaamas, et on kaua oodanud vastasseisu, mida kogu maailm nii suure tähelepanuga jälgib.

PSG poolkaitsja Marco Verratti teisipäevasel pressikonverentsil: "Peame seda mängu nautima, kuna see on üks esimestest kordadest, kui ma tunnen, et me võime Bayerniga ühte sammu astuda. See on viie aasta raske töö tulemus."

Kui PSG tahab tõestada, et on võimeline mitte ainult maailma jalgpalli rahasummadega šokeerima, vaid ka midagi Meistrite liigas korda saatma, tuleks täna Bayernit võita. Seda teab ka PSG peatreener Unai Emery: "Inimesed räägivad meist palju, kuna tegu on ühe Euroopa ja maailma parima meeskonnaga. Seetõttu on meil nüüd ka rohkem vaenlasi. Nad näevad, et see on tõsine tiim ning ostudega eelmisel ja sel aastal oleme teinud sammu Meistrite liiga võitmise suunas."

Eeldatavad algkoosseisud (uefa.com):

PSG: Areola; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Verratti, Thiago Motta, Rabiot; Mbappé, Cavani, Neymar.

Kahtluse all: Pastore (sääremari)

Bayern: Ulreich; Kimmich, Hummels, Boateng, Rafinha; James, Thiago, Vidal; Robben, Ribéry, Lewandowski.

Väljas: Neuer (jalg), Bernat (hüppeliiges)