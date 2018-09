OTSEBLOGI | Meistrite liiga: Ronaldo tagasitulek Hispaaniasse lõppes punase kaardiga! Manchester City on šokk-kaotuse äärel

Valencia ja Juventuse kohtumine võttis dramaatilise pöörde 30. minutil, kui väljakukohtunik Felix Brych näitas abikohtunikuga konsulteerimise järel Cristiano Ronaldole punast kaarti. Äärekohtunik Marko Fritz informeeris Brychi, et Ronaldo lõi kolumbialast Jeison Murillot karistusalas käega näkku. Videokorduste põhjal on aga näha, et isegi kui Ronaldo käsi vastast puutust, polnud löök kaugeltki tahtlik.

Kuigi Juventus jäi ootamatult vähemusse, juhivad nad Miralem Pjanici poolt realiseeritud kahe penalti järel 2:0.

Õhtu suurimat üllatust on serveerimas Prantsusmaa mullune pronksimeeskond Lyon, kes juhib Manchester City vastu võõrsil 2:1. Maxwel Cornet` ja Nabil Fekiri tabamused viisid Lyoni 2:0 ette, Bernardo Silva suutis 67. minutil kaotusseisu vähendada.

Tiitlikaitsja Madridi Real juhib koduväljakul AS Roma vastu 2:0. Skoori on teinud Isco ja Gareth Bale.

Tänased mängud:

E-alagrupp:

Ajax - AEK 3:0

Benfica - Bayern 0:2

F-alagrupp:

Donetški Šahtar - Hoffenheim 2:2

Manchester City - Lyon 1:2

G-alagrupp:

Plzen - Moskva CSKA 2:1

Madridi Real - AS Roma 2:0

H-alagrupp:

Valencia - Juventus 0:2

Young Boys - Manchester United 0:3