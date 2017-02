Jalgpalli UEFA Meistrite Liigas jätkuvad täna hilisõhtul kaheksandikfinaalid, kui peetakse kaks äärmiselt põnevat kohtumist: Arsenal kohtub Müncheni Bayerniga, Real Madrid võtab vastu Napoli.

Kuigi mõlemas paaris on Bayerni ja Reali näol favoriit olemas, tõotavad kohtumised tulla isegi pingelisemad kui esialgu tunduda võib. Bayern on küll Saksamaa Bundesligas kindel liider, kuid pole sel hooajal Carlo Ancelotti käe all näidanud sellist ülevõimu nagu paaril eelmisel aastal Pep Guardiola juhendamisel. Ka Meistrite liiga alagrupis jäädi Atletico Madridi järel teiseks, samal ajal kui Arsenal tuli oma grupis PSG ees esikohale.

Arsenal ja Bayern lähevad viimase 13 hooaja jooksul Meistrite liiga kaheksandikfinaalis kokku juba neljandat (!) korda - ning seni on kõik vastasseisud lõppenud Saksa meeskonna edasipääsuga.

Meistrite liiga: Bayern-Arsenal, Real-Napoli https://twitter.com/TwoYeIIows/status/831960383283986444 30. minut: Alexis Sanchezi kehva penalti Neuer tõrjub enda ette, kuid Arsenali mees jõuab ise pallile jaole ja saadab selle kolmanda katsega väravasse! Mida tegid Bayerni kaitsjad? Viik 1:1. Penalti Arsenalile! 26. minut: Arsenalil 20 meetrilt ohtlik karistuslöök. Neuer pillab Özili löögi enda ette, kuid Bayerni õnneks Arsenali mehed jaole ei saa. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/831958960735453193 18. minut: Benzema lööb 1:1. Prantslane tõuseb karistusalas kõige kõrgemale ja suunab palli võrku. Napoli pidu jäi lühikeseks, kuid võõrsil löödud värav on juba vägev valuuta. https://twitter.com/transedestaques/status/831957228257214486 Lorenzo Insigne tähistab Napoli väravat: https://twitter.com/LMatthaeus10/status/831955988043464721 10. minut: Ja Bayerni surve kannab vilja - 1:0. Arjen Robben purjetab paremalt äärelt karistusala joonele ja saadab palli ilulöögiga väravasse! 7. minut: Napoli lööb 1:0! Lorenzo Insigne saab hea söödu ette ja kõmmutab ühe puutega kaugelt peale! Vidal lööb karistusala lähistelt peale, Arsenali väravavaht on valvel ja püüab. Bayern on alustanud võimsa survega. Ja Bayerni alg11 pildil: Arsenali algrivistus pildil: Realil kulus vaid 20 sekundit, et Benzema saaks ohtlikult löögile. Pepe Reina tõrjus! Mängud on alanud! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/831948675261857798 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/831948107130744833 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/831950173412720647 https://twitter.com/FCBayernEN/status/831943919059533825 Bayern vs Arsenal algkoosseisud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/831939919652253696 Arsenali koosseis: https://twitter.com/Arsenal/status/831937410640576517 Sellised on Madridi Real - Napoli mängu algkoosseisud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/831938698400903168 Hea enne Napolile? Real kaotab kodus harva, kuid peamiselt just Itaalia klubide vastu. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/831933166428504064 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/831930377170219009 https://twitter.com/paul_pburgess/status/831926871508078593 Barca peatreener pole veel püssi põssasse visanud. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/barcelona-peatreener-olime-avavilest-peale-selgelt-norgemad-aga-peame-unistama?id=77239670 Meenutus eilsest: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/meistrite-liiga-play-off-algas-pauguga-psg-purustas-barcelona-40?id=77218158 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/831925747405107200 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/831827201704206336

Lust ja lillepidu ei oota ees ka Reali - Napoli on kõigi sarjade peale kokku püsinud võitmatuna koguni viimased 18 mängu järjest ning nende ründejõud eesotsas Lorenzo Insigne, Dries Mertensi ja endise Reali palluri Jose Callejoniga on tõusnud vapustavasse hoogu, mis tähendab, et Zinedine Zidane'i hoolealused peavad ka koduplatsil vastasesse väga suure austusega suhtuma.

Mõlemad kohtumised algavad täna õhtul kell 21.45 ning Delfi vahendab sündmuste käiku otseblogi abil.