OTSEBLOGI | Meistrite liiga: Raskes seisus PSG võtab üliolulises kohtumises vastu Liverpooli

PSG on C-alagrupis nelja vooru järel 5 punktiga alles kolmandal kohal. Liverpoolil ja Napolil, kes võõrustab täna Crvena Zvezdat, on võrdselt 6 punkti. Ka Belgradi klubil on edasipääsulootused säilinud, sest neil on tabelis neli punkti.

Selle põneva alagrupi viimased voorus võõrustab Liverpool Napolit ja Crvena Zvezda PSG-d.

Meistrite liiga alagrupiturniiri viies voor Esimesed mängud on alanud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1067839479711436802 Ja ka õhtu esimene värav on juba löödud - Koke viib 2. minutil Madridi Atletico koduväljakul Monaco vastu juhtima. Võit tõstaks Atletico juba 12 punkti peale ja tagaks neile ka edasipääsu. Tere õhtust, jalgpallisõbrad! Täna taas rida põnevaid mänge. Kõige oodatum ehk PSG ja Liverpooli vastasseis, sest üks kahest suurest võib juba alagrupiturniiri järel välja langeda.

Tänased mängud/tabeliseisud:

A-alagrupp:

Madridi Atletico - Monaco

Dortmundi Borussia - Brügge

B-alagrupp:

PSV - Barcelona

Tottenham - Inter

C-alagrupp:

Napoli - Crvena Zvezda

Paris Saint Germain - Liverpool

D-alagrupp:

Moskva Lokomotiv - Galatasaray

Porto - Schalke 04