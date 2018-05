OTSEBLOGI | Meistrite liiga poolfinaali kordusmäng: Bayerni fännid panid Madridis võimsa peo püsti!

Bayerni loots Jupp Heynckes: "Üritame oma vigu parandada. Üritame rünnata. See on Bayerni DNA-s: me üritame alati väravat lüüa. Peame olema tõhusamad kui avamängus ning kasutama oma võimalusi, nagu nemad kasutasid. Madrid teab, et see on aasta tähtsaim mäng ning nad peavad meie vastu tegema suurepärase esituse. Väiksed detailid on fundamentaalsed. Mängijad peavad olema 93 minutit mõtetega asja juures."

Kohtumine algab kell 21.45. Delfi teeb mängust tekstipõhise otseülekande.

Madridi Real - Müncheni Bayern Veel üks video Bayerni fännidest: https://twitter.com/TheSportsman/status/991338659503886337 Võimas aktsioon Bayerni fännide poolt! https://twitter.com/FCBayern/status/991350389906792449

