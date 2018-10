OTSEBLOGI | Meistrite liiga: Manchester City jäi Saksamaal juba avaminutil kaotusseisu, kuid sai šokist kiiresti üle

Tippklubidest on teise vooru eel kõige raskemas seisus Inglismaa meister Manchester City, kes kaotas avamängus kodus Lyonile 1:2. Täna mängitakse võõrsil Hoffenheimiga, kellel on avavoorust 2:2 viik Donetski Šahtariga.

Manchester City peatreener Josep Guardiola tunnistas, et eelseisev mäng on ülioluline. "Meil seisab alagrupiturniiril ees viis finaalmängu, neist esimene on homme (täna - toim.). Tegemist on tõelise tippsarjaga, kus on oluline olla stabiilne. Ma usun, et me oleme õigel teel," lausus Guardiola eilsel pressikonverentsil.

Tänased mängud:

E-alagrupp:

22.00 AEK - Benfica

22.00 Bayern - Ajax

Tabeliseis: Bayern ja Ajax 3 punkti, Benfica ja AEK 0 punkti.

F-alagrupp:

19.55 Hoffenheim - Manchester City

22.00 Lyon - Šahtar

Tabeliseis: Lyon 3, Hoffenheim ja Šahtar 1, ManCity 0 punkti.

G-alagrupp:

22.00 Moskva CSKA - Real Madrid

22.00 AS Roma - Plzen

Tabeliseis: Real 3, CSKA ja Plzen 1, Roma 0 punkti.

H-alagrupp:

19.55 Juventus - Young Boys

22.00 Manchester United - Valencia

Tabeliseis: ManUtd ja Juventus 3, Young Boys ja Valencia 0 punkti.