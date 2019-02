OTSEBLOGI | Meistrite liiga: Madridi Atletico võõrustab Juventust, Manchester City asus Schalke vastu kiiresti juhtima

Delfi kajastab kell 22 algavad kaheksandikfinaalid otseblogi vahendusel.

Atletico - Juventus 0:0; Schalke - Manchester City 0:1 29. min: Griezmann keerutas palli üle müüri vasaku ristnurga poole, aga Szczęsny tõrjus nurgalöögiks. 28. min: VAR vaatas üle, penaltit ei ole! Karistuslöök kasti tagant. 27. min: Diego Costa võetakse suure hoo pealt karistusala joonel maha. Kas vaatame VAR-i? Äkki oli ikkagi kastis? Kõik Atletico mehed muidugi penaltit nõuavad. Palli valdamine on 74%-ga Manchester Cityle, nurgalöögid juba 5:0, pealelöögid 8:1. Kuidas see Schalke üldse nii kaugele jõudis? Õige muidugi, sakslastel tuli selleks alagrupis edestada Galatasarayd ja Moskva Lokomotivi, alla jäädi Portole... Manchester City lööb 1:0! Schalke puurivaht Fahrmann annab oma värava eest piinlikult halva söödu, mille David Silva vahelt lõikab ja Sergio Agürole lükkab, kellel pole raske pall võrku saata. Täielik kingitus! Ronaldo maskotipoiss tundus rahul olevat... https://twitter.com/paanglamang/status/1098312889931198464 15. min: Thomas (Atletico) paneb kauglöögiga Szczesny esimest korda tõsiselt proovile. Poolakas suudab madala löögi kindlalt püüda. Jääb mulje nagu Manchester City mängiks kodus, mitte Schalke. Aga eks Schalke ongi hetkel Bundesligas alles 14. kohal. 10. min: Costa võetakse keskväljal veaga maha, aga mees läheb taas väga närvi. Keegi on täna liiga üles köetud... Simeone poolt oleks targem ta poolajal välja vahetada või üks tõsisem jutuajamine pidada. Foto: Reuters/Scanpix City väravaküti Sergio Agüero pealelöögi tõrjub Ralf Fahrmann üle värava! Schalke on esimestel minutitel suurtes raskustes. 9. min: Ronaldo saadab karistuslöögi lati alla, aga Oblakilt super tõrje! Foto: Reuters/Scanpix 8. minut: Ronaldo esimese katsega lüüa ei saa.... Müüris nügimise eest saab Costa kollase kaardi. JÄRGMINE MÄNG JÄÄB VAHELE! 7. minut: Juventus teenib ohtlikust kohast karistuslöögi. Ronaldo võeti mitme mehe poolt maha. Portugallasel harkseis juba valmis... Madridis jälgivat mängu ka Hispaania koondise peatreener Luis Enrique. Manchester City on alustanud Saksamaal ründavalt. Esimene nurgalöök edu ei toonud. Madridis on juba esimesel minutil kodumeeskonnal kohtunikuga ütlemist. Nõutakse penelatit, sest Matuidi tegi karistusalas veidi haiget Griezmannile. Costa oli kõige agaram penaltinõudja, aga kohtunik määras vabalöögi hoopis Juventusele. Mängud on alanud. Manchester City ründaja Agüero esimene Meistrite liiga värav sündis 11 aastat tagasi just Schalke vastu: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1098306092826804225 Täna peeti juba ka esimene Euroopa liiga 1/16-finaali avakohtumine, milles Sevilla alistas 2:0 Rooma Lazio. Sellega on Sevilla võitnud esimese klubina Euroopa liigas 16 play-off matši järjest. Varem jagas ta rekordit (15) Madridi Atleticoga. Foto: AFP/Scanpix Madridi Atletico alg11 Juventuse vastu: https://twitter.com/Atleti/status/1098297231109746693 Torino Juventus läheb Atletico vastu sellise algkoosseisuga: https://twitter.com/juventusfcen/status/1098295946419597312 Ja Schalke võtab ManCity vastu sellise algrivistusega: https://twitter.com/s04/status/1098292622014271493 Manchester City tänane algkoosseis Schalke vastu: https://twitter.com/ManCity/status/1098295345430384644 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1098145232137285632

Mängude eelvaade

Atletico püsib viimases kaheteistkümnes Meistrite liiga play-offi kodumängus kaotuseta, olles neist võitnud seitse ja viigistanud viis. Diego Simeone juhendamisel on Atletico seejuures Itaalia klubide vastu kaotuseta - Madridi tippklubi arvel on itaallaste vastu neli võitu ja kaks viiki.

Massimiliano Allegri juhendatav Juventus on aga viimasest viiest play-offi võõrsilmängust võitnud lausa neli. Itaallaste tähtründaja Cristiano Ronaldo on tänavu eurosarjas kahvatu olnud ja löönud kaheksa viimase mänguga vaid ühe värava. Ka Atletico pole Ronaldo jaoks mugav vastane, sest viimasest viiest mängust on portugallane neljal korral väravata jäänud.

Kui Atletico ja Juventuse mängus on keeruline favoriiti välja tuua, siis teises paaris on selge soosik Manchester City, sest Schalke on Bundesligas alles 14. kohal. ECI (Euro Club Index) kohaselt on City edasipääsemise tõenäosus lausa 88%.

"Pole midagi vägevamat Meistrite liiga play-offi mängust maailma ühe tugevama tiimi vastu. Usun, et meil on võiduvõimalus, kuid mõistagi pole me favoriidid," sõnas Schalke boss Domenico Tedesco.