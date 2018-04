OTSEBLOGI | Meistrite liiga: Liverpool lasi juba avaminutitel Cityl ühe värava tagasi lüüa, ka Barcelona kaotusseisus!

Liverpooli algkoosseis: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Milner, Oxlade-Chamberlain, Salah, Firmino, Mane.

Meistrite liiga: Man City - Liverpool, Roma - Barcelona

Mäng on täielikult City kontrolli all. Liverpool on õnnega koos, et seis püsib vaid 1:0...

29. minut: Silva pääses kahel korral karistusalas löögile, kuid mõlemad löögid suudab Milner blokeerida.

Nii sündis Roma avavärav: https://streamable.com/mxxzb

ManCity avavärav: https://streamable.com/bbogp

20. minut: Lovren päästis Liverpooli, lüües viimasel hetkel olukorra puhtaks. Liverpool on juba paar minutit tõsise surve all.

Džeko pärast Roma avaväravat.

17. minut: De Bruyne mängib karistuslöögi kavalat lahti Silvale, kuid hispaanlase pealelöök karistusala joonelt lendab mängijatesse.

14. minut: Mane läheb Otamendile valusalt jalaga sisse. City mängijad nõuavad punast, kuid kohtunik andis kollase. Ederseon sai õiendamise eest samuti kollase hoiatuskaardi.

Ka Roma alustab suurepäraselt: 6. minutil lööb Edin Džeko 1:0 Barcelona vastu! Kaks väravat veel ja itaallased lähevad edasi.

https://twitter.com/ManCity/status/983778848704815105

Juba 2. minutil lööb Jesus Manchester City avavärava - 1:0! Kohutav algus Liverpooli jaoks. Van Dijk tegi rumala pallikaotuse, mis lubas Cityl kontraga nõelata.

MÄNGUD ON ALANUD!

Manchester City väravavaht Ederson on tänavu teinud juba 19 nullimängu. Kas ka täna? https://twitter.com/ChampionsLeague/status/983776924823670785

Salah mängueelsel soojendusel:

Roma - Barcelona mängu (avamäng 1:4) algkoosseisud on järgnevad: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/983767156935548929

Veelkord ka Liverpooli ja ManCity algrivistused. Mohamed Salah tagasi väljakul! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/983765892294168576

ManCity algkooseis: https://twitter.com/ManCity/status/983759016286474240

Klavan alustab täna varumehena, kuid Mohamed Salah on tagasi! https://twitter.com/LFC/status/983759066265735169https://twitter.com/LFC/status/983759066265735169

Manchester City kodustaadion on suure mängu ootuses. https://twitter.com/LFC/status/983750221355274240

