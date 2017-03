Täna õhtul selguvad jalgpalli Meistrite liigas kaks veerandfinalisti, kui kaheksandikfinaalide kordusmängudes kohtuvad Torino Juventus ja FC Porto ning Leicester City ja Sevilla.

Juventus läheb kordusmängule ilmselge favoriidina, sest avamäng võideti võõrsil tulemusega 2:0. Inglise valitseva meistri Leicesteri ja Sevilla kohtumine peaks pinget pakkuma märksa enam, sest inglased alustavad koduväljakul 1:2 kaotusseisust.

Jalgpalli Meistrite liiga Juventus on võitnud Porto vastu avapoolaja 1:0. 45. minut: Leicesteri ohtlik karistuslöök ebaõnnestub ja kõlab avapoolaja lõpuvile. Leicester City juhib 1:0. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/841747948354588672 Kuna Maxi Pereira (Porto) sai ka punase, on selle seeria saatus ilmselt otsustatud. 40. minut: Maxi Pereira (Porto) mängib käega ja annab Juventusele penalti. Dybala (Juventus) lööb penaltist 1:0. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/841746836943699968 35. minut: Juve - Porto mängus püsib seis 0:0 (üldseis 2:0). Nii sündis Leicesteri juhtvärav: https://twitter.com/videos_GI/status/841744613518020610 Legend ei varja oma rõõmu. https://twitter.com/GaryLineker/status/841743952269193219 1:0 viiks veerandfinaali juba Leicesteri (üldseis 2:2). https://twitter.com/ChampionsLeague/status/841743906064744448 Vardy teenib karistuslöögi. Morgan saadab 27. minutil Mahrezi tsenderduse järel palli väravasse - 1:0! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/841742111007473664 23. minut: Mandžukić (Juventus) pääseb ohtlikult peaga löögile. Porto väravavaht Casillas on valvel ja püüab. 20. minut: Sevilla nõelab terava kontrarünnakuga, kuid pealelöök vuhiseb postist mööda. 17. minut: Nasri virutab Leicesteri mängijale jalgadesse ja saab kollase kaardi. 16. minut: Sevilla raiskab oma karistuslöögi. Leicester pole esimese 15 minutiga suutnud ohtlikke olukordi veel luua. Ikka 0:0. 12. minut: Porto ohtlik karistuslöök ei leia kastis omasid ning Juventuse kaitsja lööb puhtaks. Schmeichel tegi 4. minutil hea tõrje Nasri löögi järel. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/841739177918107648 Veel kolm hooaega tagasi mängis Leicester esiliigas. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/841737399831007232 Sevilla on alustanud ootamatult ründavalt. Sevilla on alustanud ootamatult ründavalt. Mängud on alanud. Leicester on tänavu Meistrite liigas kõik kodumängud võitnud. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/841732848260403204 Sevilla pole tänavu Meistrite liigas võõrsil veel kordagi kaotanud ja kolme mänguga pole lastud endale ka ühtegi väravat lüüa. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/841727892480495617 Leicester - Sevilla algkoosseisud on järgmised: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/841726825722195968 Selline on algkoosseis Torinos: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/841724470544994304 Kaks suurt väravavahti täna vastamisi: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/841721419448897536 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/841614137742446594

Leicester City on uue peatreeneri Craig Shakespeare`i käe all alustanud väga edukalt ning saanud Inglise liigas jagu nii Liverpoolist kui Hull Cityst 3:1. Hispaania liigas kolmandat kohta hoidev Sevilla on kaks viimast mängu viigistanud - nii Alavési kui Leganésiga mängiti 1:1.

"Teame, et võõrsil löödud värav andis meile suurepärase võimaluse. Tuleb väga eriline mäng, atmosfäär on kindlasti elektriline. Ootan oma meeskonnalt, et nad viimastest mängudest saadud enesekindluse täna väljakule kaasa võtaks," kommenteeris Shakespeare pressikonverentsil.

Eile 57-aastaseks saanud Sevilla juhendaja Jorge Sampaoli loodab, et meeskond teeb talle ilusa sünnipäevakingi. "Parim kingitus oleks, kui me jõuaks Euroopa kaheksa parema meeskonna hulka. See on nii klubile, mängijatele kui fännidele ajalooline võimalus," rääkis Sampaoli.

Ühtlasi kiitis argentiinlane oma vastaseid: "Leicester mängib hetkel täpselt sellist mängu, mis nad ka meistriks viis. Nad on märksa otsustavamad."

Siiani on Meistrite liigas veerandfinaali jõudnud Hispaania klubid Madridi Real ja Barcelona ning sakslaste Müncheni Bayern ja Dortmundi Borussia.