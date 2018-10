OTSEBLOGI | Meistrite liiga: kas Liverpool jätkab võidujada? Mida suudab Barcelona Tottenhami vastu?

Laiema jalgpallipubliku jaoks koondub kolmapäevase jalgpalliõhtu alustuseks fookus jalgpalli maailmameistri Prantsusmaa pealinna Pariisi, kus kohalik suurjõud PSG võtab vastu Meistrite liiga alagrupiturniiri meeskondadest vaat et kõige väiksema eelarvega Crvena zvezda. Hoolimata sellest on avavooru järel väikesed serblased grupi tabelis PSG-st kõrgemal – nemad suutsid üllatuslikult koduste põrguseinte vahel Napoliga 0:0 viiki mängida, samal ajal kui PSG võõrsil väga vaatemängulises ja kõrgetasemelises kohtumises Liverpoolilt kaotuse kirja sai.

Põhimänge toimub kell 22 korraga seekord kaks ning nagu eelnevalt mainitud, sisaldavad mõlemad ühte Inglise klubi. Manchester Cityga Premier League’i liidrikohta jagav Liverpool sõidab külla Napolile, Tottenham võtab kodus vastu Barcelona. Kui Liverpool sai kodus PSG üle ülimagusa ja haarava 3:2 võidu, siis Napoli ei suutnud võõrsil autsaideri Crvena zvezda vastu väravatki lüüa ning piirdus 0:0 viigiga. Kui Liverpool jätkab ka koduliigas väga kindlalt, kaotades esimesed punktid alles möödunud nädalavahetusel suures mängus Chelseaga tehtud 1:1 viigis, siis Napoli jaoks oli nädalavahetus pisut kurvem: nemadki pallisid suures kohtumises, aga pidid seal mulluse tiitlirivaali Juventuse 3:1 paremust tunnistama. Napoli on libastunud selle hooaja kahes seni olulisemas mängus, kuigi muidu on Carlo Ancelotti käe all näidatud head minekut.