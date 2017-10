OTSEBLOGI | Meistrite liiga: Juventus lõi Sportingule karistuslöögist "maasika", Barcelona jäi kodus vähemusse!

Hädasti vajas täna võitu siiani vaid ühe punkti teeninud Madridi Atletico, kes kohtus võõrsil Karabahhiga. Paraku tulevad nad sealt tagasi üsna nukras meeleolus, sest ei suutnud isegi viimased 15 minutit vähemuses mänginud Aserbaidžaani meistrit üle mängida. Lõppseis 0:0.

Meistrite liiga 18. oktoobril

Roma lööb 40. minutil ühe vastu! Seis 2:1 - 40. minutil Kolarov.

Chelsea - Roma 2:0! (37. min Eden Hazard)

Pjanic skooris otse karistuslöögist. Milline maasikas!

Bayern lõi Celticule 2:0 (29. min Kimmich), Juventus viigistas Sportinguga 1:1 (29. min Pjanic). Basel on läinud võõrsil CSKA vastu 1:0 ette. Benfica ja Manchester United kell 21.45 alanud mängudest ainsana nulli peal.

David Luiz saab uuesti kõndida. "Viskas valu aknast välja," pakkus Kalev Kruus.

Londonis on ärevad hetked! Värava autor David Luiz on põlvili murul ja tundub, et vigastatud.

Bayern ei pea ka kaua pusima. Thomas Müller lööb 17. minutil Celticu vastu 1:0. Barcelona pääseb 18. minutil juhtima tänu Olympiakose mehe Nikolaou omaväravale.

Pomm Itaaliast! Juventus - Sporting 0:1 (12. minutil Alex Sandro omavärav)

Chelsea - Roma 1:0 (11. minutil David Luiz). Brasiillase karjääri seitsmes Meistrite liiga värav. Foto: AFP/Scanpix

Tänane esimene värav löödi Belgias! Andrerlecht - PSG 0:1 (3. minutil Kylian Mbappe).

Õhtused mängud on kohe-kohe algamas!

0:0 viik on tõsiasi ning pärast kolmandat vooru leiab Atletico on raskest seisust (2 punkti). Peagi alustavad heitlust Chelsea (6) ja AS Roma (4). Foto: Reuters

Karabahh jäi 75. minutil platsile kümnekesi. Tiksuvad juba üleminutid, aga seis ikka 0:0.

Pealelöökide arv on Atletico kasuks 7:4 (pealelöögid väravale 3:0), pallivaldamisprotsent hetkel 50-50. Nurgalöögid 3:2, karistuslöögid 10:8. Numbrite põhjal ei ütleks, et Atletico hirmsasti domineeriks. Foto: AP/Scanpix

Kell 19 alanud Karabahh - Madridi Atletico on käimas juba 55. minut. Seis on endiselt 0:0.