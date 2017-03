Täna õhtul selguvad jalgpalli Meistrite liigas taas kaks veerandfinalisti, kui 1/8-finaalide kordusmängu peavad Barcelona ja PSG ning Dortmundi Borussia ja Benfica.

Avamängudest võtsid Benfica ja PSG teatavasti võidu - kui portugallased alistasid kodus Dortmundi napilt 1:0, siis prantslased purustasid kodustaadionil suurfavoriidi Barcelona koguni 4:0.

Jalgpalli Meistrite liiga https://twitter.com/ChampionsLeague/status/839581084149026816 50. minut: Barcelonale penalti ja värav! Messi lööb penaltipunktilt 3:0. 52. minut: Benfica väravavaht päästab oma meeskonna, kuid Dortmundi mängijale fikseeriti ka suluseis. Ka Barcelonas on teine poolaeg alanud. Dortmundis on teine poolaeg alanud. Kas tuleb selle hooaja esimene lisaaeg? https://twitter.com/ChampionsLeague/status/839575965051150336 Barcelona juhib poolajavileks PSG vastu 2:0. Üldseis prantslastele 4:2. Dortmund - Benfica avapoolaeg on lõppenud sakslaste 1:0 eduseisus. Kahe mängu kokkuvõttes hetkel 1:1. Barcelona vajab veel kahte väravat, et viia mäng lisaajale. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/839573537715290112 40. minut: Barcelona lööb 2:0, õnnetu omavärava saab kirja Layvin Kurzawa. Barca pole veel Meistrite liigas kunagi kaotanud, kui väravani on jõudnud Suarez. Aga täna on ju vaja võita vähemalt 4:0... https://twitter.com/ChampionsLeague/status/839571037540995073 35. minutil on mõlemas mängus jätkuvalt seis 1:0. Barca vajab poolajavile eel hädasti veel vähemalt ühte väravat... 31. minut: Benfica esimene tõsisem olukord. Ohtlikust kohast karistuslöök kasti ja Dortmundi väravavaht peab sekkuma, püüdes Luisao pealöögi. Barca jätkab surumist - Messi löök blokeeritakse, minut hiljem lööb Iniesta mööda. Tuchel lubas mängu eel Dortmundi rünnakuid ja nii ongi siiani läinud. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/839569791983714304 Dortmundis domineerib mängu kodumeeskond, kuid teist väravat pole sakslased suutnud veel lüüa. Suarezi tänane värav tähendab, et uruguailane on löönud Camp Noul Barca eest 64 mänguga kokku 65 väravat. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/839567345353953283 15. minut: Barcelona saab karistuslöögi, ent Merssi kõmmutab palli üle värava. Nii lõi Aubameyang peaga 1:0. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/839566062358302726 PSG mängijad nõuavad penaltit, sest Mascherano mängib karistusalas käega, kuid kohtuniku vile vaikib! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/839564249454284805 3. minut: Barcelona lööb Luis Suarezi väravast 1:0. Fantastiline algus hispaanlastelt, kuid kolme on veel vaja, et PSG-ga viiki jõuda. 4. minut: Dortmund lööb Benfica vastu 1:0! Nurgalöögi järel Pierre Emerick Aubameyang peaga! Kahe mängu kokkuvõttes on seis viigis 1:1. PSG-l on käsil 16-mänguline kaotusteta seeria. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/839557798509875214 Mängud on alanud! Erx: PSG kaitsev formaat. Isegi kahur DiMaria pingile jäetud. Barca vs PSG algkoosseisud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/839554316910350336 Dortmund vs Benfica algkoosseisud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/839552027126599681 Mängueelne treening: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/839525175150399488 Dortmund on viimasest 11-st koduväljakul peetud euromängust kaotanud vaid ühe. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/839503492553326593 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/839415998541254656

Barcelona on viimased 14 kodustaadionil peetud Meistrite Liiga kohtumist võitnud, kuid täna on vaja seeria päästmiseks lüüa vähemalt neli väravat. Kui PSG jõuab ka Camp Noul väravani, peavad hispaanlased lööma juba kuus väravat.

"Kui meeskond suudab meie vastu lüüa neli väravat, siis suudame meie lüüa kuus väravat," teatas Barcelona peatreener Luis Enrique pressikonverentsil optimistlikult. "Avamängu tulemus oli väga selge, kuid see on siiski play-offi seeria ja me oleme alles poole peal. 95 minutiga võib palju juhtuda ja loodetavasti tuleb õhtu meie jaoks positiivne."

PSG boss Unai Emery ütles, et meeskond läheb kordusmängule sama enesekindlalt kui avakohtumisele. "Midagi pole muutunud - meie ainus mõte on mängida sama hästi kui avakohtumises. Oleme sama enesekindlald ja austame Barcelonat täpselt sama palju kui avakohtumise eel. Mõistagi on täna lisapinge, sest Barcelonal on fännide tugi."

Dortmundi Borussia peatreener Thomas Tuchel lubas Benficale kõva lahingu anda. "Peame avamängu ära unustama ning keskenduma olukordade loomisele ja väravate löömisele. Tunnen, et me suudame seda. Mis ka ei juhtuks, kindlasti anname vägeva lahingu," rääkis Tuchel, kelle meeskond purustas nädalavahetusel Leverkuseni koguni 6:2.

Tänased mängud algavad kell 21.45. Delfi kajastab mängude tähtsamad sündmused otseblogi vahendusel.