OTSEBLOGI | Meistrite liiga 1/8-finaalid: Liverpool võõrustab Bayernit, Lyon jagab maid Barcelonaga

Meistrite liiga: Liverpool - Bayern 0:0; Lyon - Barcelona 0:0 Kas Luis Suarez saab täna punni pealt? Viimase võõrsilvärava lõi Uruguay ründaja Meistrite liigas alles 2015. aasta septembris. Foto: AFP/Scanpix ..: Liverpoolil siis üks keskkaitsja tänaseks. Keeruline Viirushaigusest jagu saanud Firmino jätkab vägevat seeriat! Ta on ainus mängija, kes Kloppi käe all teinud kaasa kõik 34 Liverpooli UEFA sarjade mängu. Liverpooli keskkaitses on täna Matipi kõrval (muidu poolkaitsja) Fabinho, nagu võiski arvata. Jürgen Klopp on võrreldes 9. veebruari mänguga Liverpoo-Bournemouth teinud algrivistuses kaks vahetust. Henderson asendab keskväljal Fabinhot, Alexander-Arnold alustab paremkaitses Milneri asemel, viimane on pingil. Bayernil on täna pingil kolm noormängijat. 18-aastased Davies ja Mai ja 19-aastane Shabani. Esimene liitus Bayerniga tänavu talvel, ülejäänud kaks on klubi akadeemia kasvandikud. Barcelona algkoosseis: https://twitter.com/FCBarcelona/status/1097931696589234177 Lyoni alg11: https://twitter.com/OL/status/1097931812167401474 Bayerni algkoosseis: https://twitter.com/FCBayern/status/1097931949367283718 Liverpooli algkoosseis: https://twitter.com/LFC/status/1097930096915165184 Põnev fakt: Liverpool pole kunagi eurosarja mängu Anfieldil Jürgen Kloppi juhendamisel kaotanud. Nende 19-mänguline kaotuseta seeria ulatub välja 2014. aasta oktoobrisse, mil kaotati Brendan Rodgersi käe all 0:3 Madridi Realile. Lyoni Groupama staadion enne väravate avamist. Foto: Reuters/Scanpix Oleme hetkel algkoosseisude ootuses. Lähima poole tunni jooksul peaksid need avalikuks saama. Osad Bayerni fännid on istunud Liverpooli toetajate sekka. Kas on pahandusi oodata? https://twitter.com/MeganEGreen1996/status/1097923609358753792 Bayerni fännide marss: https://twitter.com/AwayDayFooty/status/1097922506919501830 Anfieldil fännid juba ammu kogunevad. Foto: PA Pictures/Scanpix

Peatähelepanu koondub mõistagi eelmise aasta finalisti Liverpooli ja Saksa suurklubi Bayerni matšile. Liverpool on sel hooajal tõsiselt konkurentsis ka Premier League'i tiitliheitluses ning on näidanud head hoogu, samal ajal kui Bayerni hooaeg on uue peatreeneri Niko Kovaci käe all kulgenud heitlikult: eelmistel aastatel Bundesliga kindlalt võitnud Bayern on tänavu tabelis Dortmundi Borussia järel alles teisel kohal, kuigi vahe on viimaste nädalatega sulanud vaid kolme punkti peale.

Liverpool on mängu eel pisut hädas eemalejääjatega: kaitseliini liider Virgil van Dijk peab matši mängukeelu tõttu vahele jätma, pisivigastusega võitleb ka Dejan Lovren. Võimalik, et Liverpooli keskkaitses tuleb seetõttu alustada Joel Matipil ning tavapärasel keskpoolkaitsjal Fabinhol.