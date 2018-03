OTSEBLOGI | Manchester United - Sevilla kaheksandikfinaalis kõik lahtine, Romal Šahtariga selg vastu seina

UEFA jalgpalli Meistrite liiga jätkub täna kahe kaheksandikfinaali korduskohtumisega. Manchester United võõrustab Sevillat (avamäng 0:0) ja AS Roma Donetski Šahtari (avamäng 1:2).

Meistrite liiga 1/8-finaalid 28. min: Murieli pealelöök läheb napilt Unitedi väravapostist mööda. Üks parimaid võimalusi, mis Sevillal seni olnud. 25 minutit mõlemas mängus mängitud. Seisud ikka 0:0. Roma on jalad kõhu alt välja võtnud ja Šahtari värava all teravust tekitama hakanud, aga Šahtari pallivaldamisportsent on ikka 61 % Roma 39 % vastu. Teises mängus on palli nähtud pigem Roma väljakupoolel. Šahtar lükkab üllatavalt segamatult palju palli. Foto: AFP/Scanpix United alustas esimest viit minutit kenasti, aga on nüüd jäänud Sevilla korraliku surve alla. Foto: Reuters/Scanpix United - Sevilla mängus teenib esimese nurgalöögi 9. minutil Sevilla. Peaga pealelöök polnud Correal sugugi paha, aga pall maandub värava peal võrgus. Esimene kollane on Old Traffordil juba antud. Ever Banega võttis 6. minutil 30 meetri pealt maha Alexis Sancheze. Temal jääb järgmine kohtumine vahele. Unitedi karistuslöögist aga asja ei saanud. Mõlemas mängus on esimese minutiga esimene pealelöök juba tehtud. Džeko lõi Roomas väravavahile otse sülle, Lukaku Manchesteris kõrgelt üle värava. Mängud on alanud! Näis, kus esimesena sahiseb... Kaadrid soojenduselt. Tegelikult on mehed juba väljakutel Meistrite liiga hümni kuulamas. https://twitter.com/ManUtd/status/973642424315596800 Mourinho viitas värskes intervjuus BT Sportile, et Marouane Fellainil olevat mängu käima lükkamises väga suur roll: "Me usume, et Marouane oskused on väga olulised selles, kuidas me tahame mängu alustada. Me peame võitma. Seis on väga ohtlik. Usun, et Sevilla püsib mängu lõpuni elus. Ma ei näe, et siin skoor suureks võiks minna. Mõlema meeskonna jaoks on pinged suured. Kodumängu eelis töötas nende kasuks väga hästi ning loodetavasti annab see meilegi väikse tõuke." Unitedi saabumine staadionile. Ei mingit lehvitamist või autogrammide jagamist. Tõsine värk. https://twitter.com/ManUtd/status/973632653017534464 United on võrreldes laupäevase Liverpooli mänguga teinud kaks vahetust. Juan Mata ja Scott McTimonay istutati pingile, nende kohad hõivavad Jesse Lingart ja Marouane Fellaini. Ainsana on Unitedil kaartidega kimpus Lingard - üks kollane veel, ja veerandfinaali avamäng tuleb vahele jätta. Pingil istuvad vigastustest taastnud Paul Pogba ja Antony Martial. Sevillal samuti kaks vahetust võrreldes laupäevase Valencia mänguga. Nolito läks pingile, Miguel Layun tema asemel. Simon Kjaer liigutati keskkaitsesse, vasakut tiiba valvab Joaquin Correa. Roma - Šahtar koosseisud graafiliselt: Manchester United - Sevilla koosseisud graafiliselt: AS Roma koosseis: https://twitter.com/VoceGiallorossa/status/973626512946720775 Manchester Unitedi algkoosseis: https://twitter.com/ManUtd/status/973628142953943040

FC Porto ja Milano Interi ihaldatud trofeeni viinud Jose Mourinho üritab ka Unitedit sammukese karikani lähemale tõugata. Olles 2017. aastal võitnud Euroopa liiga, on nad Meistrite liigas nii otsustavas faasis esimest korda pärast 2014. aastat.

Avamäng näitas aga, et Sevilla näol pole tegemist papist vastasega. Kuigi Hispaania klubi pole kunagi kaheksandikfinaalist kaugemale jõudnud, on neil korduskohtumiseks siiski päris soodne seis, sest näiteks 1:1 viigi korral viiks võõrsil värava reegel edasi just neid.

Mourinho tunnistas eilsel pressikonverentsil, et United pole Meistrite liigas kaugeltki suurfavoriit, kuid järgmises ringis ehk veerandfinaalis on juba kõigil võrdsed võiduvõimalused.

"Ma arvan, et me pole selles sarjas üks tugevamaid meeskondi, aga kui sa oled juba kaheksa parema sekka jõudnud, võib kõike juhtuda. Kaheksandikfinaal tundub veel liiga kaugel, kuid veerandfinaalis võid hakata juba poolfinaali hõngu tundma," sõnas portugallasest loots.

Sevilla on Meistrite liiga kaheksandikfinaali pääsenud kolmel korral ning edasipääsust alati napilt ilma jäänud. 2008. aastal jäid nad penaltitega alla Fenerbahcele, kui kahe mängu kokkuvõttes jäi seis 5:5, kaks aastat hiljem kaotati 2:3 Moskva CSKA-le ning 12 kuud tagasi sama koondtulemusega Leicester Cityle.

Jose Mourinho Foto: AFP/SCANPIX

Ajalugu toetab Šahtari

Romal seisab ees aga oluliselt raskem ülesanne. Iga Šahtari värav - eeldusel, et ise jäädakse võimalikult kauaks kuivale - süvendaks itaallaste lootusetust ning viiks Ukraina klubi Itaalia pealinnas üllatusresultaadile lähemale.

Viimati mängis Roma Meistite liiga veerandfinaalis 2008. aastal. Šahtar on kolmest kaheksandikfinaalist võidukana välja tulnud kahest, viimati 2011. aastal just tänase vastase vastu. 2013. ja 2015. aastal tulid play-off'i avaringis vastaseks Saksamaa tipud Dortmund ja Bayern ning edasipääsust polnud siis lõhnagi, esimesele kaotati kahe mängu kokkuvõttes 2:5, teisele 0:7.

Manchester United - Sevilla mängu teenindab peakohtunikuna hollandlane Danny Makkelie, Itaalias mõistab õigust Hispaania brigaad eesotsas Alberto Undiano Mallencoga.

Delfi vahendab kell 21.45 algavate mängude käiku tekstipõhises otseülekandes.

Sevilla treening Old Traffordil. Foto: REUTERS/SCANPIX