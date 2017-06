OTSEBLOGI: Madridi Real on liikumas Cardiffis teise järjestikuse Meistrite liiga tiitli suunas!

Täna õhtul kell 21.45 läksid Walesi pealinnas Cardiffis Millenniumi staadionil vastamisi hispaanlaste Madridi Real ja itaallaste Torino Juventus, et selgitada välja tänavune UEFA Meistrite liiga võitja. Delfi vahendab kohtumist tekstipõhises ülekandes. Nauditav avapoolaeg lõppes 1:1 viigiseisul.

Oma ajaloo 12. Euroopa meistritiitlit jahtiv Real tõuseks tänase triumfi korral esimeseks klubiks, kes on suutnud Meistrite liiga võitu kaitsta. Kui Real on tugevaima eurosarja kõige edukam klubi, olles tiitli võitnud aastatel 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014 ja 2016, siis Juventus on ihaldatud karika pälvinud kahel korral (1985, 1996) ja kaotanud rekordilised kuus finaali.

Kaks Euroopa suurklubi on omavahel kohtunud 18 korda ning mõlema meeskonna arvel on 8 võitu. Vaid kahel korral on jäänud mäng viiki. Korra varem on kohtutud ka Meistrite liiga finaalis - 1998. aastal pälvis tiitli Real, Juventuse eest tegi toona kaasa ka Reali praegune peatreener Zinedine Zidane.

Kui Zidane juhtis Reali tänavu Hispaania meistriks, siis Massimiliano Allegri juhendatav Juventus kaitses edukalt Serie A tiitlit, kuigi aasta tagasi kaotati mitu olulist mängumeest. Müüdi ju Paul Pogba Manchester Unitedisse ja Álvaro Morata Reali.

Juventused senised finaalid:

1972/73: AFC Ajax 1:0 Juventus

1982/83: Hamburger SV 1:0 Juventus

1984/85: Juventus 1:0 Liverpool FC

1995/96: Juventus 1:1 AFC Ajax (penaltid 4:2)

1996/97: Dortmundi Borussia 3:1 Juventus

1997/98: Juventus 0:1 Madridi Real

2002/03: Juventus 0:0 AC Milan (penaltid 2:3)

2014/15: Juventus 1:3 FC Barcelona

Reali senised finaalid:

1955/56: Madridi Real 4:3 Stade de Reims Champagne

1956/57: Madridi Real 2:0 ACF Fiorentina

1957/58: Madridi Real 3:2 AC Milan

1958/59: Madridi Real 2:0 Stade de Reims Champagne

1959/60: Madridi Real 7:3 Frankfurti Eintracht

1961/62: SL Benfica 5:3 Madridi Real

1963/64: Milano Internazionale 3:1 Madridi Real

1965/66: Madridi Real 2:1 FK Partizan

1980/81: Liverpool FC 1:0 Madridi Real

1997/98: Madridi Real 1:0 Juventus

1999/00: Madridi Real 3:0 Valencia CF

2001/02: Madridi Real 2:1 Leverkuseni Bayer

2013/14: Madridi Real 4:1 Madridi Atlético

2015/16: Madridi Real 1:1 Madridi Atlético (penaltid 5:3)

Here's how the two teams will start. 📋 Follow all the build up here: https://t.co/Ryq8HmzwF7 #UCLfinal pic.twitter.com/Cf6ukYO2bQ

— Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2017

Torino Juventus - Madridi Real 66. minut: Pjanic saab frustratsiooni tõttu kollase kaardi. 63. minut: 3:1!!! Modric annab äärelt terava tsenderduse ja Ronaldo suunab palli väravasse. Finaal läbi!? Või veel mitte? Saame näha. 61. minut: Casemiro proovib kaugelt ja... Sees! SEE ON SEES! Pall võtab Khedirast tugeva rikošeti, mistõttu isegi Buffon ei saa sellele ülikaugele löögile käsi vahele... Täpselt allanurka ka muidugi. 59. minut: Realil kaks poolikut võimalust järjest. Ronaldo ei ulatu esmalt pallini ning Isco pealelöök ei taba mõned hetked hiljem raami. 54. minut: Modric proovib kaugelt ning Buffon saab kirja päeva esimese tõrje. 53. minut: Kroos jääb hiljaks ja sõidab Khedirale jalgadesse. Kollane kaart. 48. minut: Juventuse kaitsja Barzagli päästab väga ohtliku olukorra viimase hetke taklamisega. Ja vahetusteta, mis tähendab seda, et Mandžukic siiski saab mängu jätkata. Meistrite liiga finaali teine poolaeg on alanud! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/871086630949588992 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/871085905045532673 45. minut: Poolaeg. Jah, see oli kahtlemata üks väga-väga huvitav esimene poolaeg. Kui teil millegipärast televiisor esimesed 45 minutit ei töötanud, siis on viimane aeg Prismast läbi minna ja uus televiisor osta. Teist poolaega lihtsalt peab nägema! 42. minut: Carvajal võtab Mandžukici maha ja saab kollase kaardi. Hetk tagasi veel Mandžukici imelise viigivärava juurde. 40. minut: Mandžukic naaseb longates väljakule. Avapoolaja mängib horvaat ilmselt lõpuni, ent kas ta ka teisel poolajal väljakule tuleb, on juba järgmine küsimus. 38. minut: Mandžukic väänab hüppeliigese välja, kui võitleb Carvajaliga palli eest. Kas Juventuse avavärava autor saab mängu jätkata? 35. minut: Juventusele heast kohast karistuslöök. Dybala lööb, kuid müüris olev Ronaldo paneb pallile käed (kogemata) ette. Vile ei kõla. 30. minut: Ramos takistab Alvesi ja saab kollase kaardi. 27. minut: Milline värav! MILLINE VÄRAV! Mario Mandžukic lööb Meistrite liiga finaalis käärlöögist värava ja viigistab seisu. 1:1! See oli üks hooaja erilisemaid tabamusi...https://twitter.com/juventusfc/status/871082894588071938 26. minut: Mäng on pärast avaväravat selgelt lahtisemaks läinud. Poolikuid võimalusi mõlemalt poolt, ent kaitsjad teevad oma tööd hästi. 19. minut: Mandžukic ja Ramos lähevad tõuklema. Aga on ka põhjust, sest Mandžukic sõitis hetk varem tsenderduse ajal Carvajalile lihtsalt jalgadesse. 20. minut: Reali kiirrünnak ning Ronaldooo! Üks võimalus, üks värav. Portugallane suunab palli Carvajali söödust täpselt allanurka. Real juhib finaali Juventuse vastu 1:0.https://twitter.com/realmadrid/status/871081265067372544 18. minut: Juventuse tormiline algus on nüüdseks raugenud. Mäng kulgeb pigem keskväljal. 12. minut: Dybala teeb Kroosi takistades vea ja saab finaali esimese kollase kaardi. 11. minut: Real tuleb esmakordselt veidi kaugemale kui pool väljakut. Ronaldo viskab karistusalas võitluses Chielliniga pikali, kuid penaltit ei järgne. Õige otsus. 6. minut: Pjanicilt hirmus pomm allanurka, kuid Navas teeb suurepärase tõrje. Milline algus mängule, eriti just Juventuse poolt! 4. minut: Higuain üritab kaugelt ja löök on tugev, kuid Navas tõrjub. 3. minut. Mäng on alanud jõuliselt. Higuain pääseb peaga löögile, kuid suurt ohtu vastaste väravale ei kujuta. Meistrite liiga finaal on alanud! Atmosfäär on võimas, isegi televiisori vahendusel. Legendaarne Ian Rush toob Meistrite liiga karika staadionile. https://twitter.com/juventusfc/status/871074433099677696 Nii, kõrvaline jama on nüüd läbi saanud ning meeskonnad saavad väljakule joosta. Finaali avatseremoonia on alanud, meie aga ootame mängu ennast. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/871071282338684928 Ilusad hetked. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/871069501961502724 Gianluigi Buffon on karjääri jooksul võitnud kõik ihaldatud tiitlid peale Meistrite liiga... https://twitter.com/juventusfc/status/871069243667828738 https://twitter.com/realmadrid/status/871069387905617920 Meistrite liiga kannab oma tänast nime hooajast 1992/1993. Realist võib täna saada esimene võistkond, kes selle aja jooksul on tiitlit kaitsta suutnud. Ilmekad numbrid: Juventus on tänavu 12 euromängus lasknud endale lüüa 3 väravat. Soome Yle2 alustab otseülekannet finaalist küsimusega - kes lõi Cardiffi staadioni esimese värava? Õige vastus: Jari Litmanen isiklikult. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/871064442938826754 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/870972825330429952 https://twitter.com/juventusfc/status/871062318095978496 Ja nüüd on mõlema meeskonna algrivistused teie ees! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/871061707992555521?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.eurosport.com%2Ffootball%2Fchampions-league%2F2016-2017%2Fgareth-bale-on-bench-as-isco-starts-final-for-real-madrid_sto6197764%2Fstory.shtml Reali algkoosseis on teie ees. Nagu näha, ei kuulu Gareth Bale n-ö koduväljakul algkoosseisu. Tere õhtust, head spordisõbrad! See õhtu on käes... Meistrite liiga finaali alguseni pole enam jäänud tundigi.

Tänase finaali eel on Zidane`i jaoks suurim küsimus, kas usaldada keskväljale Isco või Gareth Bale. Suurepärase hooaja teinud uelslane tahaks kodupubliku ees kindlasti mängida, kuid meest on tänavu seganud vigastused. Isco on viimases kolmes Reali mängus algkoosseisu kuulunud ja oma valikut õigustanud. Lisaks Bale`ile on täna vigastusest paranemise järel uuesti mänguvalmis ka Dani Carvajal. Keskkaitse tugitala Pepe jääb ka täna murtud roide tõttu eemale.

Juventust ei saa aidata põlvetraumast taastuv Marko Pjaca. Sami Khedira naases eelmises mängus platsile, olles paranenud poolfinaalis Monaco vastu saadud vigastusest. Khedira ja Gonzalo Higuain on kaks Juventuse meest, kes üritavad tiitli napsata oma endise koduklubi eest.

Juventus võitis tänavu eurosarjas H-alagrupi ning alistas kaheksandikfinaalis Porto, veerandfinaalis Barcelona ja pääsu eest finaali juba mainitud Monaco. Itaallased on ühtlasi ainsad, kes pole sel hooajal veel kaotusekibedust tundnud. Real oli parim F-grupis ning mängis seejärel play-offis üle Napoli, Müncheni Bayerni ja mulluse finalisti Madridi Atletico.

Kergeks favoriidiks peetakse finaali eel Reali, kuid Allegri on kindel, et Juventus on valmis üllatust valmistama. "Oleme terve aasta kõvasti tööd teinud, et jõuda tänasele tasemele. Laupäeval peame aga võitma. Peame mõistma, kuna on õige hetk rünnata ja kuna kaitsta," märkis Torino boss Sky Sportsile.

Reali kapten Sergio Ramos usub, et täna on võimalused 50-50. "Ma ei usu, et meeskondadel suurt vahet on. Meie võidu ja kaotuse võimalused on täiesti võrdsed. Ma ei tea, kas finaalidel on vahet, aga meie läheme väljakule, et anda endast taas parim."

Ramosest ja (või) Cristiano Ronaldost võib täna saada esimene jalgpallur, kes on suutnud värava lüüa kolmes Meistrite liiga finaalis. Ronaldo on varem skoorinud aastatel 2008 (Manchester Unitedi eest) ja 2014, Ramos aastatel 2014 ja 2016.