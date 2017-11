OTSEBLOGI | Liverpool kohtub Meistrite liigas Sevillaga, Klavan põhikoosseisus

Eesti jalgpallikoondislase Ragnar Klavani koduklubi Liverpool kohtub täna õhtul võõrsil Meistrite liigas hispaanlaste Sevillaga.

Meistrite liiga nelja vooru järel on eestlase koduklubi 8 punktiga alagrupi liider, Sevillal on teisena seitse silma.

Klavan astus eile koos peatreener Jürgen Kloppiga üles ka mängueelsel pressikonverentsil, kus teatas: "Hispaania meeskonnad on reeglina väga tehnilised ja see kehtib ka Sevilla kohta - neil on palju häid jalgpallureid. See mäng on väga tähtis, sest vaid kaks kohtumist on veel pidamata ja me soovime kindlasti 16 parema hulka jõuda."

Kuna laupäevase võidumängu Southamptoni vastu vigastuse tõttu vahele jätnud Joel Matip meeskonnaga Sevilasse ei lennanud, on ka täna Liverpooli keskkaitses Klavan ja Dejan Lovren.

Liverpooli algkoosseis:

Tänased mängud:



E-alagrupp:

Moskva Spartak - Maribor 1:1

Sevilla - Liverpool

Tabeliseis: Liverpool 8 punkti, Sevilla 7, Spartak 6, Maribor 2.

F-alagrupp:

Manchester City - Feyenoord

Napoli - Donetski Šahtar

Tabeliseis: Manchester City 12p, Šahtar 9, Napoli 3, Feyenoord 0.

G-alagrupp:

Besiktas - Porto 1:1

Monaco - RB Leipzig

Tabeliseis: Besiktas 11p, Porto 7, Leipzig 4, Monaco 2.

H-alagrupp:

APOEL - Madridi Real

Dortmundi Borussia - Tottenham

Tabeliseis: Tottenham 10p, Real 7, Dortmund 2, Apoel 2.