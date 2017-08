OTSEBLOGI | Liverpool alustas teekonda Meistrite liiga alagrupiturniiri poole - Mignolet tõrjus penalti, noor kaitsja lõi 1:0!

Täna õhtul saab alguse jalgpalli UEFA Meistrite Liiga play-off voor, kus selguvad viimased meeskonnad, kes tagavad pääsme ihaldatud alagrupiturniirile.

Play-off'i on tänavu eriliselt mõjuv põhjus jälgida ka Eesti jalgpallisõpradel, sest üle nelja aasta on meil võimalik kaasa elada eestlasest pallurile - Ragnar Klavani koduklubi Liverpool läheb vastamisi Saksa tippmeeskonna Hoffenheimiga.

Hoffenheimi ja Liverpooli kohtumine algab täna õhtul kell 21.45. Delfi toob sündmuste käigu huvilisteni otseblogi vahendusel.

Liverpooli tänane algkoosseis: Mignolet, Alexander-Arnold, Lovren, Matip, Moreno, Henderson, Can, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino. Varumehed: Karius, Klavan, Gomez, Milner, Grujic, Solanke, Origi.

Kramarići penalti eksimus:

Alexander-Arnoldi karistuslöök:

Hoffenheim - Liverpool Firminol oli kohe teisel minutil hiilgav võimalus, kuid ta oskas värava eest puurivahile pihta lüüa. https://twitter.com/LFC/status/897546252019281922 Teine poolaeg on alanud. Igatahes väravavahtide lahingu võitis avapoolajal Mignolet. Selline oli tema tõrje 11 meetri karistuslöögi ajal. https://twitter.com/sluttysavitri_/status/897535715361173506 Kas Hoffenheimi väravavaht oleks pidanud selle tõrjuma? https://twitter.com/sluttysavitri_/status/897539647080808448 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/897542231921483777 https://twitter.com/LFC/status/897541537130852353 Avapoolaeg on lõppenud Liverpooli 1:0 eduseisus. Lovrenilt hea pealöök, kuid napilt posti kõrvalt mööda. Trent Alexander-Arnold juubeldab: 42. minut: Viik oli õhus - Hoffenheimi meeste esimese pealelöögi karistusalast tõrjub Mignolet, korduslöök kaugemalt vuhiseb mööda! See oli üldse noorukese Trent Alexander-Arnoldi esimene värav Liverpooli esindusmeeskonna eest ja kohe selline kompu. https://twitter.com/LFC/status/897539587295158272 Palli valdamine Hoffenheimile 60 vs 40% ja ohtlikud rünnakud 13:9, kuid pealelöögid raami Liverpoolile 4:1. Ilusa ja täpse karistuslöögi sooritas 36. minutil alles 18-aastane paremkaitsja Trent Alexander-Arnold. 1:0 Liverpoolile! 33. minut: Mane tõmmati maha ning sakslased saavad esimese kollase kaardi. Viimastel minutitel pole midagi üliohtlikku tekitatud. Kohe saab mängitud pool tundi. Liverpooli 12. mängija... https://twitter.com/LFC/status/897535043937206272 23. minut: Palli valdamine on hetkel Hoffenheimi kasuks 61 vs 39%. 62: Väga tubli töö Mingoletilt! APOEL on asunud Praha Slavia vastu 2:0 juhtima, teise värava lõi Statis Aloneftis. Nii päästis Mignolet Liverpooli. https://twitter.com/LFC/status/897533419181232128 14. minut: Salahi hea võimalus, kuid ta ei suuda üks-ühele olukorda realiseerida! Väga kehv penalti Kramarićilt värava keskele ning Simon Mignolet tõrjub! Penalti Hoffenheimile! Teistkordselt Lovrenile ei andestata. Horvaat tõmbas kaitsja karistusalas maha. 8. minut: Lovren on väga ebakindel ja mängis ka käega. Mignolet päästis olukorra, kohtuniku vile vaikis ja Hoffenheim penaltit ei saa. Selline on Liverpooli tänane alg11: https://twitter.com/LFC/status/897530696000045057 5. minut: Matip suutis viimasel hetkel ohtliku olukorra klaarida. Hoffenheim on saanud initsiatiivi. Mõistagi on Hoffenheimis kohal ka suur hulk Liverpooli fänne. https://twitter.com/LFC/status/897530443490349056 APOEL on juba Praha Slavia vastu juhtima asunud. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/897530490592280576 https://twitter.com/LFC/status/897529705523322880 Hoffenheim - Liverpool mäng on alanud! Telepilt leidis üles ka Saksamaa koondise peatreeneri Joachim Löwi, kes on Hoffenheimi kodustaadionil kohal. https://twitter.com/achtzehn99/status/897525147766337536 https://twitter.com/LFC/status/897523096218988546 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/897521267447693312 Hoffenheim-Liverpooli mänguga samal ajal algavad ka kohtumised: APOEL - Praha Slavia, Sporting- Steaua ja Young Boys - CSKA. Esimese paari avamäng on lõppenud. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/897517147622191106 Hoffenheimi algkoosseis on järgnev: https://twitter.com/achtzehn99_en/status/897512865703354368 Klavan alustab täna varumehena. https://twitter.com/LFC/status/897510576078946305 https://twitter.com/ChampionsLeague/status/897486803120214016

Mängu eel:

Eeldatavatest vastastest tõi loosiratas konkurendiks tõenäoliselt kõige kõvema pähkli. Viimati 2014/15 hooajal Meistrite liigas mänginud Liverpool peab seekord põhiturniirile pääsemiseks kahe mängu kokkuvõttes üle mängima Hoffenheimi.

Kahemängulise seeria eel on Liverpoolil murekohti küllaga. FC Barcelona ridadesse ihkav meeskonna staarmängija Philippe Coutinho jäeti ka tänaseks mänguks tiimi koosseisust välja.

Lisaks lekkis Liverpooli kaitse Premier League'i hooaja avamängus Watfordi vastu kõvasti. Nagu eelmiseski hooajas, jäädi 3 : 3 viigiga lõppenud mängus hätta standardolukordades kaitsmisel – seisva palli olukordadest laskis Liverpool endale kaks väravat lüüa.

Kuna Liverpooli kaitse põrus viimati korralikult, siis võib oodata, et peatreener Jürgen Klopp teeb koosseisus muudatusi. Keskkaitsjate osakonnas on esimese vahetusmehena oma võimalust ootamas just Klavan.

Liverpool peab play-off'i seerias ülimalt ettevaatlik olema – vastane Hoffenheim lõi mullusel hooajal Bundesliga klubidest standardolukordadest kõige rohkem väravaid. Õhuvõitluses on tänavu eriti osav ka Saksamaa koondisesse murdnud 29-aastane ründaja Sandro Wagner.

Meistrite liiga alagrupiturniiril on Eesti jalgpall olnud häbiväärselt vähe esindatud - Klavan ise ongi ainus mängija, kes seal platsile on pääsenud, saades hooajal 2009/10 Alkmaari eest põllule ühes mängus kaheksaks minutiks. Sergei Pareiko ja Henrik Ojamaa on Poola klubidega viimase viie aasta jooksul play-off'i jõudnud, kuid sealt edasi pääsenud ei ole.