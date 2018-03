OTSEBLOGI | Lionel Messi viis Barcelona juba kolmandal minutil Chelsea vastu ette!

UEFA Meistrite liigas selguvad täna viimased veerandfinalistid. Esimeses mängus on Müncheni Bayern Besiktase vastu juba kahe mängu kokkuvõttes tulemusega 8:1 edasipääsu taganud, nüüd on aeg aga õhtu maiuspala käes - mängivad Barcelona ja Chelsea.

Barcelona ja Chelsea näol on tegu juba Euroopa mõistes klassikalise vastasseisuga, sest meeskonnad on Meistrite liigas alates 2000. aastast kohtunud omavahel 13 korda, viis neist mängudest on toimunud play-off faasis. Kokku on Chelsea saanud neli, Barcelona kolm võitu ning kuuel korral on lepitud viiki.

20. veebruaril toimunud avamängus sai ka Lionel Messi lõpuks Chelsea vastu jala valgeks, kuid enne argentiinlast sahistas väravavõrku ka brasiillane Willian. Londoni klubi omab seetõttu tänase mängu eel väikest eelist ega peaks erilist hirmu tundma ka Kataloonia karukoopa ees, sest senise nelja Barcelonas peetud mängu jooksul pole nad veel kaotusekibedust tundnud.

Kõrgetasemelist mängu on vilistama pandud ka hinnatud kohtunik, sloveen Damir Skomina, kelle viimaseks suureks klubimänguks oli 2017. aasta Euroopa liiga finaal. Suurturniiridest on ta olnud kohal mullusel Konföderatsioonide karikasarjal, 2016. aasta EM-il ja 2012. aasta EM-il. Sel hooajal on ta vilistanud juba nii Chelsea kui ka Barcelona mängu. 18. oktoobril oli ta ametis alagrupimängul Chelsea - Roma (3:3), 12. septembril Barcelona - Juventus (3:0).

Damir Skomina (vasakul) ei karda ka mängijatega paari sentimeetri pealt tõtt vaadata. Foto: AP/SCANPIX

Kihlveokontorite kindel soosik on Barcelona, kelle edasipääsuvõimalusi hindab üks juhuslikult valitud Eesti ennustusportaal koefitsendiga 1.25 Chelsea 3.90 vastu.

Õhtu esimeses mängus sai kindla võidu Müncheni Bayern, kes alistas Besiktase võõrsil 3:1 ning läks sellega kahe mängu kokkuvõttes tulemusega 8:1 edasi kaheksa parema sekka.

Chelsea ja Barcelona matš algab kell 21.45. Delfi teeb jalgpalliõhtust tekstipõhise otseülekande.

Tulemused:

Besiktas - Müncheni Bayern 1:3, kahe mängu kokkuvõttes 1:8

59. Vagner Love - 18. Thiago Alcantara, 46. ov. Gökhan Gönül, 84. Sandro Wagner

Barcelona - Chelsea - kell 21.45