OTSEBLOGI | Kas Juventus suudab Roma saavutust korrata? Real jäi juba avapoolajal 0:2 kaotusseisu!

Mõlemad kohtumised algavad Eesti aja järgi kell 21.45 ning Delfi Sport toob tähtsamad sündmused lugejateni otseblogi vahendusel.

Meistrite liiga: Madridi Real - Juventus; Müncheni Bayern - Sevilla

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/984156003259297792

Mitte ükski klubi pole varem eurosarjas kodus 0:3 kaotanud ja edasi pääsenud. 199 klubi on seni niimoodi välja langenud - kas Juventus suudab igasugust loogikat eirata? https://twitter.com/FIFAcom/status/984156216430682112

Teised poolajad algasid! Juventusel on vastasseisu lisaajale viimiseks vaja veel ühte väravat, Sevillal on Bayerni vastu tarvis kahte tabamust.

Real vastab kahe vahetusega: Casemiro ja Bale välja, Lucas Vazquez ja Marco Asensio sisse.

Poolajaviled on kõlanud. Mida need Itaalia tiimid küll nädalavahetusel söönud on, et nad hispaanlastele nii hästi vastu saavad?

Real tabab latti! Kroosilt suurepärane karistuslöögitsenderdus väravaesisele ning seal suudab Varane palli peaga latti suunata!

Ronaldo üritab väga lihtsalt penaltit välja meelitada, aga kohtunik Michael Oliver selle õnge ei läinud.

K.R.: Hurrraaaaaaa,.........

Asi on väga põnevaks läinud! Taas Mandžukić, taas peaga - seekord pisut raskemast olukorrast, aga mis põhiline - pall maandub taas väravas! Juventusel on nüüd ainult ühte väravat vaja, et üldseis viigistada!

JUVENTUS LÖÖB 2:0!

Mäng on nüüd õige pisut rahunenud, kuid pall käib mõlemas karistusalas endiselt suhteliselt tihti. Real on nüüd pisut initsiatiivi enda kätte saanud.

Teises mängus on väravad endiselt löömata, aga Sevilla pole ka päris papist ning on mõnel korral Bayerni karistusala juurde jõudnud.

Juventus teeb kiire vahetus: De Sciglio välja, Lichtsteiner sisse. De Sciglio ei tundu hästi aru saavat, miks ta välja vahetati. Huvitav olukord.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/984143715294949377

Uskumatult võimalusterohke kohtumine jätkub: nurgalöögiolukorrast saab taas löögile Mandžukić, aga seekord ei taba horvaat palli korralikult ning Navas suudab püüda!

Taas šanss Realil - Ronaldo ja Kroosi eeltöö mängib palli kastis Iscole ette, kuid kaitsjad jõuavad teda õigel ajal takistama. Mäng on alanud äärmiselt tempokalt ja voolavalt.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/984142826530312193

Nüüd on aga suurepärane võimalus hoopis Realil! Gareth Bale mängitakse kastis löögile ning kui esimese löögi Buffon tõrjub, siis järgnenud kannalöök lendab napilt küljevõrku!

Real on paanikas! Higuainil on suurepärane võimalus lüüa Juventuse teine, aga pall takerdub kuidagiviisi väravaesisel puuriluku Keylor Navase jalgadesse! Tugevalt on õhus sarnast lõhna nagu eilses Roma ja Barcelona mängus...

Mario Mandžukić viib juba teisel minutil Juventuse võõrsil juhtima ning kas tõesti hakkame nägema eilse õhtu kordust?

JUVENTUS LÖÖB KOHE ÜHE ÄRA!

Avaviled kõlavad!

Nõnda - kõlab Meistrite liiga hümn ning kõik on mängude alguseks valmis!

Algkoosseisud tulevad!