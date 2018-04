OTSEBLOGI JA FOTOD | Liverpool lõi Meistrite liigas Manchester Cityle poole tunniga kolm väravat, Barcelona juhib samuti 3:0

UEFA Meistrite liiga veerandfinaalis on täna võistlustules Ragnar Klavani koduklubi Liverpool, kes võõrustab kodust rivaali Manchester Cityt.

Meistrite liiga: Liverpool - Man City, Barcelona - AS Roma Manchester City vahetas Gundogani vastu sisse Raheem Sterlingi. Teine poolaeg on olnud täielikult City kontrolli all. 59. minut: Piqué (Barcelona) lööb Romale juba 3:0. Kolm viimast minutit on olnud itaallaste jaoks õudusunenäoks. Kubemelihast vigastanud Salah lahkub riietusruumi, asemele tuleb Georginio Wijnaldum. Valus uudis Liverpooli fännidele - Salah saab vigastada ja on arstide hoole all. 56: minut: Barcelona lööb 2:0! Kui algul määrati autoriks Samuel Umtiti, siis hiljem on see taas omavärav - Kostas Manolaselt. Teine poolaeg on alanud mõlemas mängus. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/981616674662121472 Liverpool võitis Manchester City vastu avapoolaja koguni 3:0. Kes oleks seda enne mängu ennustada osanud? https://twitter.com/ChampionsLeague/status/981615327711825922 Barcelona - Roma mängu avapoolaeg on lõppenud hispaanlaste 1:0 eduseisus. 41. minut: Firmino kauglöök lendab väravast mööda. https://twitter.com/LFC/status/981612116858859521 38. minut: Barcelona saab lõpuks oma tahtmise - De Rossi omavärava järel asutakse juhtima 1:0. Itaallane läks Iniesta poolt Messile antud söötu vahelt võtma ja suunas palli oma võrku. City on kerges šokis ja pigem on õhus Liverpooli neljas värav! 31. minut: Sadio Mane lööb 3:0! Salahi sööt on nagu mõõdetud ning väikesekasvuline Mane kõksab selle peaga võrku! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/981610330672566274 Barcelona on teinud kuus pealelööki Roma nulli vastu, kuid seis püsib 0:0. ManCity kaitsjad olid oma värava ees taas segaduses, kuid nende õnneks ei saa Salah palli omaks võetud. 20. minut: Alex Oxlade-Chamberlain kõmmutas karistusala lähistelt palli ristnurka! 2:0 Liverpoolile! https://twitter.com/LFC/status/981607826421370882 18. minut: Rakitić (Barcelona) lõi latti. Seis püsib 0:0. 13. minut: Manchester Cityl oli ohtlik kontrarünnak kolm-kahe vastu, kuid Sane otsustas ise kaugelt lüüa ja pall vuhises väravast mööda. Liverpooli kontrarünnakul pääses Firmino löögile, väravavaht tõrjus, kuid paremkaitsja Kyle Walker kaotas siis palli ja Salah sai nahkkera võrku saata! 10. minut: City on olnud siiani aktiivsem. Liverpooli kaitsjad on paaril korral ebakindlalt mänginud. 11. minut: Salah lööb 1:0 Liverpooli ette! Alisson Becker tõrjus Messi löögi. 4. minut: Sane purjetas vasakul äärel mitmest Liverpooli mehest mööda ja murdis karistusalasse. Järgnes nurgalöök, mis ohtu ei kujutanud. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/981603785540866048 Mängud on alanud! Algkoosseisud Liverpool vs ManCity: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/981590058871468033 Algkoosseisud: https://twitter.com/ChampionsLeague/status/981592376568438786

Mängude eel:

Kuigi meeskonnad on läbi ajaloo omavahel kohtunud 178. korral - Liverpoolil on 87, Cityl 45 võitu, 46 korda on lepitud viiki -, minnakse eurosarjas vastamisi esmakordselt.

Arvestades, millist imelist hooaega City tänavu on teinud, pole favoriidis kahtlust, kuid veidi sabinat võib siiski tekitada fakt, et Liverpool on ainus klubi, kellele Pep Guardiola hoolealused sel Premier League'i hooajal on kaotanud. See juhtus jaanuaris, kui Anfieldi staadionil oli 90-minutilise thrilleri lõpuks tablool numbrid 4:3. Septembris sai Jürgen Kloppi meeskond võõrsilt aga 0:5 "kolaka".

"Me tahame sellel turniiril minna nii kaugele välja kui võimalik, seega me peame paratamatult kohtuma maailma parimate meeskondadega. City enesekindlus on erakordselt kõrgel tasemel, kuid meie oleme samuti hetkel hea soone peal," rääkis eilsel pressikonverentsil Klopp. "Mulle meeldivad keerulised ülesanded ja rasked tööd. Treeneri jaoks on see kõige huvitavam - mida teha ja kuidas poisse võimalikult hästi ette vlmistada. See on suur võimalus ning me teeme kõik, et võita."

City peatreener Pep Guardiola: "Kõik räägivad, kui raske Liverpooliga saab olema, aga see on täpselt samamoodi Barcelona, Bayerni või Sevilla jaoks. Veerandfinaalides pead lihtsalt arvestama, et sulle tulevad vastu kõige tugevamad meeskonnad maailmas. Meie mängustiil sobib Liverpoolile. Loomulikult me üritame neid peatada, aga ma tunnen, et parim variant võitmiseks on siis, kui me mängime sama meeskondlikult, nagu me seni oleme teinud."

Klavanit täna platsile oodata pole, sest Kloppi sõnul pole Eesti koondise keskkaitsja mänguvormis.

Messi kord särada