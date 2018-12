OTSEBLOGI | Donetski Šahtar peab Meistrite liigas ellujäämismängu Lyoniga, Moskva CSKA juhib Madridi Reali vastu

Jalgpalli Meistrite liiga kolmapäev Viktoria Plzen on samal ajal koduväljakul AS Roma vastu 2:1 juhtimas. Islandlane Arnor Sigurdsson viib 73. minutil CSKA juba 3:0 juhtima, Madridi Real on koduväljakul häbisse jäämas. Mõlemas G-alagrupi kohtumises on avapoolaeg lõppenud! https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1072924792754446337 Moskva CSKA on asunud võõrsil Madridi Reali vastu 2:0 juhtima. 37. minutil avas skoori Fjodor Tšalov ning 43. minutil suurendas eduseisu Georgi Štšennikov. Mõlemas G-alagrupi kohtumises on praeguseks 30 minutit mängitud, kuid skoor on endiselt avamata. Kell 19.55 algavad G-alagrupi kohtumised. Vastamisi on Madridi Real - Moskva CSKA ning Viktoria Plzen - Moskva CSKA. Meenutus teisipäeva õhtust: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mlpaevik/meistrite-liiga-paevik-itaallastele-pakuti-kandikul-voimalust-mis-jaeti-lopuks-aga-kasutamata?id=84736767

ENNE MÄNGE:

Kui muidu on Donetsk oma kodumänge viimased kaks aastat pidanud Harkivis, siis nüüd tuleb nende fännidel reisida 700 km kaugusele pealinna, sest Venemaa piiri ääres asuvates piirkondades on välja kuulutatud sõjaseisukord. 70 000-kohalisel Kiievi olümpiastaadionil peeti maikuus ka eelmise hooaja finaal Madridi Reali ja Liverpooli vahel.

Manchester City juhib F-gruppi 10 punktiga ning jääb esikohale, kui nad võidavad või viigistavad Hoffenheimiga või kui Lyon ei saa Šahtarist jagu. Lyonil on viiest mängust 7, Donetskil 5 ja Hoffenheimil 3 punkti. Sakslaste jaoks on veel mängus Euroopa liigasse viiv kolmas koht, mille nad pälvivad, kui Šahtar kaotab ja nad ise suudavad säru teha Inglismaa valitsevale meistrile.

Ülejäänud gruppides on edasipääsejad juba selgunud, kuid heitlused kestavad veel esimese ja kolmanda koha nimel.

E-grupis, kus kohtuvad Amsterdami Ajax (11) ja Müncheni Bayern (13) ning Lissaboni Benfica (4) ja Ateena AEK (0), on selge, et portugallased jätkavad uuel aastal mängudega Euroopa liiga 1/16-finaalis. Bayernile piisab esikoha kindlustamiseks viigist, Ajax vajab selleks kindlasti võitu.

G-grupist läheb esimesena edasi Madridi Real (12), kes võõrustab Moskva CSKA-d (4). Venelastega sama palju punkte on ka AS Romaga (9) kohtuval Plzeni Viktorial. Kui CSKA ja Plzen jäävadki õhtu lõpuks võrdsete punktide peale, on omavahelistes mängudes eelis Tšehhi klubil.

H-grupis selgitavad Manchester United (10) ja Torino Juventus (12) esimese ja teise koha omaniku. Esimene sõidab külla Valenciale (5), teine šveitslaste Berni Young Boysile (1).

Kõik tänased mängud: