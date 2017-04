OTSEBLOGI: Bayerni ja Reali thriller läks lisaajale, Vidal teenis punase

UEFA jalgpalli Meistrite liiga jätkub täna veerandfinaalide korduskohtumistega. Müncheni Bayern läheb Hispaania pealinnas Madridi Reali vastu tagasi mängima avamängu 1:2 kaotust ja Leicester City alustab kodumängu Madridi Atletico vastu 0:1 kaotusseisust.

Real peab hakkama saama nädal tagasi avamängus hüppeliigest vigastanud Walesi ründaja Gareth Bale'ita. Bayernil on aga väljakule naasmas viimati 8. aprillil mänginud Poola snaiper Robert Lewandowski.

Edu korral teeks Bayern omamoodi ajalugu, sest varem pole ükski külalismeeskond Meistrite liiga play-off'is avamängu 1:2 kaotust edasipääsuks mänginud. Reali edasipääsu korral püstitataks samuti uus rekord, sest see oleks neile juba seitsmes järjestikune kord poolfinaali edeneda.

Mängu Madridis vilistab ungarlane Viktor Kassai, kes oli ametis ka 2012. aasta aprillis, kui Real poolfinaalis Bayerni penaltiseerias alistas.

Leicester loodab, et Atletico vastu naaseb viimased kuus mängu pealtvaataja rollis olnud kapten Wes Morgan. Kaitsjat on vaevanud seljanärvi probleem. Tema tagasitulekut oodatakse seda enam, et teine Leicesteri keskkaitsja Robert Huth kannab täna mängukeeldu.

Atletico seevastu võib rõõmustada viimasest viiest mängust eemale jäänud Prantsuse ründaja Kevin Gameiro naasmise üle. Tänase mängu nimel said laupäevases liigamängus puhkust Koke, Saul Niguez ja Antoine Griezmann.

Atleticot toetab täna Meistrite liiga varasem statistika, mis ütleb, et 67,7 % meeskondadest on avamängu 1:0 võidu pealt ka järgmisse ringi pääsenud. Favoriidistaatust süvendab ka fakt, et Leicester ei sooritanud nädal tagasi ühtegi pealelööki Atletico väravale.

Mõlemad kohtumised algavad kell 21.45. Delfi hoiab lugejaid sündmustega kursis tekstipõhises otseülekandes.